5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı
GeriEkonomi 5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
08.10.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı

Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçelerin başında gelen Avcılar’da son 15 gün içerisinde satılık veya kiralık eski yapıların fiyatı dibe düşerken, yenileri büyük ölçüde yükseldi.

Gölcük Depremi’nde resmi kayıtlara göre 264 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar’da Yeşilkent ve Tahtakale Mahallesi’nde yıllarca imar planı yapılmaması ve Firuzköy Mahallesi’nin bir bölümünde de imar planı olmamasının yanı sıra 1999 Depremi’nden sonra yapılara 4 kat sınırı getirilmesinin de etkisiyle kentsel dönüşüme gidilemedi. İlçede bulunan 4 katın üstündeki yapıların yerine aynı yükseklikte yapı izni verilmemesi nedeniyle önemli bölümü deniz kumundan yapılan ve günümüzdeki standartlara uygun olmayan binalar yenilenemedi.

Silivri depreminin ardından binlerce kişi yapılarını Avcılar Belediyesi veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanlarına gözleme dayalı kontrol ettirirken, çürük olduğu tespit edilen binalar tek tek boşaltılmaya ve mühürlenmeye başlandı. Son deprem ile birlikte evlerini boşaltan veya daha güvenli binalara geçmek isteyenler yeni yapılara yönelince bu binaların kira ve satış fiyatları son 15 günde büyük ölçüde arttı.

“KİRALIK YENİ DAİRE BULAMAZSINIZ”

Müşterilerinin büyük bölümü yabancılar olan Beşir Zengin, Küçükçekmece Gölü ve deniz manzaralı dairelerin özellikle tercih edildiğini vurgularken, “Deprem işlerimizi olumlu yönde etkiledi. İnsanların içine korku girdi” dedi.

Beşir, şöyle devam etti:
“Kiralık da olsa satılık da olsa insanlar daha çok yeni yapılara yöneldi. Şu anda piyasada kiralık olarak yeni bir daire bulamazsınız. Hepsi doldu. Tahliye edilen binalar var. Satılık binalara bu dönem rağbet arttı. Bu arada faizler 0.99’a düştü. Deprem ardından kirada, hem de satış fiyatlarında artış oldu. İnsanlar, eski dairelerden çıkıp, yenilerine taşındı. Yeni bina 2+1 kiralık fiyatı bin 200-bin 300 TL’den 2 bin- 2 bin 300 TL’ye kadar çıktı. Satışlarda da yüzde 20 fark etti. 350 bin TL’lik bazı daireler 400 bin oldu. Yeni binalara talep arttı.”

EVLERİNİ TAHLİYE EDENLER KİRALIK EVE YÖNELDİ

Avcılar’da emlakçı Serkan Kaya da depremden sonra panik halinin ortaya çıktığını anlatırken, “Yeni binalara müthiş bir talep var. Çünkü insanlar burada tahliye etmesi gereken binaları tahliye ettiler. Bundan dolayı hemen çıkıp ev alamayacağı için tercihleri kiralık oldu. Ancak kiralığı karşılayacak arz yok. Tek tük binalar da ekonomik nedenlerle alınamıyor. Barınma ihtiyacı var. Depremden 1 hafta önce çok ciddi sirkülasyon vardı. Arap müşteri fazlaydı. Eski yapıların fiyatı dip, yenilerin tavan yaptı” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü’ndeki öğrenci yurtları da boşaltılırken öğrenciler ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun süreden bu yana ev arayan üç öğrenci bir araya gelerek Avcılar’da güç de olsa kiralık ev bulurken, kiraların yüksekliğinden yakındı. Bunlardan Akif Uğur Ayder Öğrenci, “Deprem olduğundan beri kiralarda da bir artış var. Emlakçı olsun, ev sahibi olsun çok talep olduğu için en yüksek ne kadara verebilirim diye uğraşıyor” dedi.

Üniversite öğrencisi Ege Kocamanlar da deprem korkusundan sonra ev kiralarında artış olduğunu anlatırken, Mustafa Mert Eğmez üniversiteye uzak Esenyurt yerine Avcılar’a taşınmaya karar verdikleri dönemde depremin olduğunu, Beylikdüzü’ndeki aşırı yüksek kiraları ödeyemediklerini, eğitim yılı başladığından buldukları evi tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi
Hava yoluyla 9 ayda 161,5 milyon yolcu taşındı
Ankara-Londra hattında 23 milyar dolarlık "çözüm" arayışı
Yabancı yatırımcı borsada 8 ayın en güçlü alımını eylül ayında yaptı