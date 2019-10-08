5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı

Gölcük Depremi’nde resmi kayıtlara göre 264 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar’da Yeşilkent ve Tahtakale Mahallesi’nde yıllarca imar planı yapılmaması ve Firuzköy Mahallesi’nin bir bölümünde de imar planı olmamasının yanı sıra 1999 Depremi’nden sonra yapılara 4 kat sınırı getirilmesinin de etkisiyle kentsel dönüşüme gidilemedi. İlçede bulunan 4 katın üstündeki yapıların yerine aynı yükseklikte yapı izni verilmemesi nedeniyle önemli bölümü deniz kumundan yapılan ve günümüzdeki standartlara uygun olmayan binalar yenilenemedi.

Silivri depreminin ardından binlerce kişi yapılarını Avcılar Belediyesi veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanlarına gözleme dayalı kontrol ettirirken, çürük olduğu tespit edilen binalar tek tek boşaltılmaya ve mühürlenmeye başlandı. Son deprem ile birlikte evlerini boşaltan veya daha güvenli binalara geçmek isteyenler yeni yapılara yönelince bu binaların kira ve satış fiyatları son 15 günde büyük ölçüde arttı.

“KİRALIK YENİ DAİRE BULAMAZSINIZ”

Müşterilerinin büyük bölümü yabancılar olan Beşir Zengin, Küçükçekmece Gölü ve deniz manzaralı dairelerin özellikle tercih edildiğini vurgularken, “Deprem işlerimizi olumlu yönde etkiledi. İnsanların içine korku girdi” dedi.

Beşir, şöyle devam etti:

“Kiralık da olsa satılık da olsa insanlar daha çok yeni yapılara yöneldi. Şu anda piyasada kiralık olarak yeni bir daire bulamazsınız. Hepsi doldu. Tahliye edilen binalar var. Satılık binalara bu dönem rağbet arttı. Bu arada faizler 0.99’a düştü. Deprem ardından kirada, hem de satış fiyatlarında artış oldu. İnsanlar, eski dairelerden çıkıp, yenilerine taşındı. Yeni bina 2+1 kiralık fiyatı bin 200-bin 300 TL’den 2 bin- 2 bin 300 TL’ye kadar çıktı. Satışlarda da yüzde 20 fark etti. 350 bin TL’lik bazı daireler 400 bin oldu. Yeni binalara talep arttı.”

EVLERİNİ TAHLİYE EDENLER KİRALIK EVE YÖNELDİ

Avcılar’da emlakçı Serkan Kaya da depremden sonra panik halinin ortaya çıktığını anlatırken, “Yeni binalara müthiş bir talep var. Çünkü insanlar burada tahliye etmesi gereken binaları tahliye ettiler. Bundan dolayı hemen çıkıp ev alamayacağı için tercihleri kiralık oldu. Ancak kiralığı karşılayacak arz yok. Tek tük binalar da ekonomik nedenlerle alınamıyor. Barınma ihtiyacı var. Depremden 1 hafta önce çok ciddi sirkülasyon vardı. Arap müşteri fazlaydı. Eski yapıların fiyatı dip, yenilerin tavan yaptı” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü’ndeki öğrenci yurtları da boşaltılırken öğrenciler ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun süreden bu yana ev arayan üç öğrenci bir araya gelerek Avcılar’da güç de olsa kiralık ev bulurken, kiraların yüksekliğinden yakındı. Bunlardan Akif Uğur Ayder Öğrenci, “Deprem olduğundan beri kiralarda da bir artış var. Emlakçı olsun, ev sahibi olsun çok talep olduğu için en yüksek ne kadara verebilirim diye uğraşıyor” dedi.

Üniversite öğrencisi Ege Kocamanlar da deprem korkusundan sonra ev kiralarında artış olduğunu anlatırken, Mustafa Mert Eğmez üniversiteye uzak Esenyurt yerine Avcılar’a taşınmaya karar verdikleri dönemde depremin olduğunu, Beylikdüzü’ndeki aşırı yüksek kiraları ödeyemediklerini, eğitim yılı başladığından buldukları evi tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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