5.6 milyon konut çıplak
Türkiye yalıtım sektörünün çatı kuruluşu Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) sektörün son 3 yılına ışık tutan bir rapor hazırladı.
‘İZODER Türkiye Isı ve Su Yalıtım Pazarı Raporu’na göre ısı ve su yalıtımı pazarının toplam büyüklüğü 19.6 milyar TL olarak gerçekleşirken 5.6 milyon konutun da yalıtım ihtiyacı bulunuyor. İZODER Başkanı Levent Pelesen, Avrupa Birliği’nde (AB) kişi başı yalıtım ürünleri kullanımının, ülkemizdeki kişi başına tüketimin 2.5 kat üstünde olduğunu belirterek, “Enerjisinin yüzde 74’ünü ithal eden bir ülke olarak, binalarımızda ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız enerjinin yarısını israf ediyoruz. Türkiye’de tüm binaları yalıtımlı hale getirdiğimizde yılda 9 milyar dolar tasarruf elde etmemiz mümkün” dedi.
YÜZDE 50 TASARRUF
“Ülke olarak enerjiyi büyük oranda ithal etmemize rağmen konutlarımızda, ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız enerjinin yarısını israf ediyoruz” diyen Pelesen, “Son 10 yılın Türkiye enerji ithalatının ortalaması 45 milyar dolar. Oysa konutlarda gerçek tasarruf yalıtımla başlar. Son zamlarla daha da artan doğalgaz faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolu, yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmak” şeklinde konuştu. Ayrıca tüm binalar için 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Pelesen, “Enerji Kimlik Belgesi almanın maliyeti DASK’tan bile daha az. Binanın özelliklerine göre ortalama 40 liradan başlıyor” ifadelerini kullandı. Rapora göre genel olarak 2016 yılı ile mukayese edildiğinde 2018 yılında ısı yalıtımında yüzde 9, su yalıtımı pazarında ise yüzde 6 oranında küçülme yaşandı. Türkiye’deki kişi başı ısı yalıtım malzemesi tüketimi 0.213 metreküp oldu.
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