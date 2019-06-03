5.2 milyon emekliye 1 günde 5 milyar TL
Emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mayıs Cuma günü ödendi.
Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, 1 günde 5.2 milyon emekliye 5 milyar TL’den fazla ödeme yaptı. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Önceki ikramiyelerden farklı olarak tüm emekli gruplarının hesaplarına aynı zamanda ikramiyeleri yatırıldı. Bayramdan önceki hafta sonunda ikramiyelerini çekip alışverişte kullanmak noktasında emeklilerimizin cuma günü yoğun talepleri oldu. Tüm ödeme kanallarının efektif kullanımı, çalışma arkadaşlarımızın ekstra özverileri ile başarılı bir çalışma sürdürüldü” dedi. Yoğunluk yaşanmaması adına çalışma koşullarında değişikliğe de gidildiğini anlatan Ali Kırbaş, şöyle devam etti: “1741 şubemiz bulunuyor. Bankamızdan maaş alan emeklilerimizin muhtemel şube yoğunluklarından etkilenmemeleri amacıyla ikramiye ödeme sürecinde şubelerimizin yarısında sabah saat 08:00’den itibaren faaliyete başladık. Emekli ikramiyeleri ödeme takvimi ve erken açılacak şubeler hakkında internet, sosyal medya ve kendilerine özel olarak attığımız SMS gibi tüm kanallar üzerinden müşterilerimizi bilgilendirdik. Detaylı bilgi almak isteyen müşterilerimize çağrı merkezimiz üzerinden yardımcı olduk. Müşterilerimizin hizmet almak amacıyla yoğunlukla hangi saatlerde şubelerimize geleceğine dair şube özelinde analizler yaparak yoğunluk yönetiminde işgücü planlamasını oluşturduk. Cuma günü tüm kanallardan yaklaşık 6.4 milyon müşteri işlemi gerçekleştirilirken bunun 1.2 milyon adedini şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu” dedi.
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