5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar
GeriEkonomi 5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
09.04.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar

Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics tarafından kurulan MetCap Petrochemicals, Türkiye’de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı.

Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, yüzde 50-50 ortaklıkla Türkiye’de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. MetCap Petrochemicals, Verbena Enerji and Komet Enerji aracılığıyla yapılacak yatırımlara ilişkin anlaşmalar Ankara’da imzalandı. Anlaşma kapsamında; Türkiye’de Trakya Havzası’nda hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek.

1,2 MİLYAR DOLARLIK GÜÇ SANTRALLARI

5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar

Petrokimya kompleksinin yanı sıra Kırklareli ve Karaman’da inşası devam eden ve toplam 1,2 milyar dolar dolarlık yatırımla hayata geçecek Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralları ortaklığın ana faaliyet alanlarından bir diğeri olacak. Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi’nin tüm enerjisini sağlayacak santrallar bunun yanında Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini; diğer bir deyişle 4 milyon kişinin elektrik tüketimine eş değer bir miktarı tek başına karşılayacak.

2020 YILINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK

2020 yılından itibaren faaliyet geçecek tesisler fazlar halinde devreye alınacak ve 2023 yılında tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.

MetCap Energy Investments ve MetCap Petrochemicals Başkanı Dr. Celal Metin; ise söz konusu kimya tesisiyle Türkiye’nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30’una karşılık gelen bir miktarı Türkiye’de üreteceklerinin altını çizerken, “Bu da Türkiye’nin toplam ithalatını yaklaşık 1,4 milyar dolar azaltırken, Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak. Gelecek yıllarda göğsümüzü kabartacak bu projelerde, Fusion Dynamics gibi bir şirketle iş birliği yapmaktan da Sevgiler,

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar

ABD'li devi 8.7 milyar dolara alıyor

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?