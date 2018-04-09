5,2 milyar dolarlık dev yatırım için el sıkıştılar
Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics tarafından kurulan MetCap Petrochemicals, Türkiye’de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı.
Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, yüzde 50-50 ortaklıkla Türkiye’de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. MetCap Petrochemicals, Verbena Enerji and Komet Enerji aracılığıyla yapılacak yatırımlara ilişkin anlaşmalar Ankara’da imzalandı. Anlaşma kapsamında; Türkiye’de Trakya Havzası’nda hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek.
1,2 MİLYAR DOLARLIK GÜÇ SANTRALLARI
Petrokimya kompleksinin yanı sıra Kırklareli ve Karaman’da inşası devam eden ve toplam 1,2 milyar dolar dolarlık yatırımla hayata geçecek Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralları ortaklığın ana faaliyet alanlarından bir diğeri olacak. Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi’nin tüm enerjisini sağlayacak santrallar bunun yanında Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini; diğer bir deyişle 4 milyon kişinin elektrik tüketimine eş değer bir miktarı tek başına karşılayacak.
2020 YILINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK
2020 yılından itibaren faaliyet geçecek tesisler fazlar halinde devreye alınacak ve 2023 yılında tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.
MetCap Energy Investments ve MetCap Petrochemicals Başkanı Dr. Celal Metin; ise söz konusu kimya tesisiyle Türkiye’nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30’una karşılık gelen bir miktarı Türkiye’de üreteceklerinin altını çizerken, “Bu da Türkiye’nin toplam ithalatını yaklaşık 1,4 milyar dolar azaltırken, Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak. Gelecek yıllarda göğsümüzü kabartacak bu projelerde, Fusion Dynamics gibi bir şirketle iş birliği yapmaktan da Sevgiler,
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