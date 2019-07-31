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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.07.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

4'üncü Dreamliner geldi! İkisi hangarda bekliyor

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4'üncü Dreamliner geldi! İkisi hangarda bekliyor

Türk Hava Yolları (THY), dördüncü Boeing 787-9 Dreamliner modeli uçağını teslim aldı. Yeni Dreamliner (rüya), THY’nin 341’inci uçağı olarak envantere girdi. Seattle’daki teslim töreninde konuşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Dünyanın en genç filosuna sahip olan havayolu şirketi olarak, büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, ABD Merkezli Boeing firmasından dördüncü 787-9 Dreamliner uçağını teslim aldı. ABD ile F-35 uçaklarının alımı konusunda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu Boeing teslimatı sonrası THY, filosuna 341’inci uçağını katmış oldu. TC-LLD kuyruk tescilli yeni Dreamliner (rüya) modeli uçak ilk uçuşunu bir grup basın mensubuyla ABD’nin Seattle kentinden İstanbul’a gerçekleştirdi.

BÜYÜME STRATEJİSİNİN PARÇASI

ABD’nin Seattle kenti yakınlarındaki Everett Havalimanı’nda gerçekleşen teslim töreninde THY adına uçağı Basın Müşaviri Yahya Üstün aldı. Yahya Üstün, törende yaptığı konuşmada, 30 business artı 270 ekonomi sınıfı toplamda 300 koltuğu bulunan bu gelişmiş uçağı bünyelerine katmalarının THY’nin büyüme stratejisinin planlı bir parçası olduğunu söyledi. Üstün, ayrıca Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Kibar Holding ortak girişimi ile kurulan ‘TSI Aviation Seats’ adlı şirketin Boeing 780 serisine dünyada iç tasarım yapan 5 firmadan biri olmasından mutluluk duyduklarını açıkladı.

4üncü Dreamliner geldi İkisi hangarda bekliyor
EN GENÇ FİLOLARDAN

THY’nin dünyanın en genç filolarından birine sahip olduğuna dikkat çeken Yahya Üstün, “Geçtiğimiz yıl siparişini verdiğimiz 50’si kesin 10’u opsiyonlu yeni nesil uçakların ve yine geçmiş yıllarda verdiğimiz siparişlerin de teslimi ile THY’nin filo yapılanması daha da gençleşecek” dedi. Dreamliner’ın yakıt tasarrufu, verimlilik ve iç tasarımıyla öne çıktığını belirten Üstün, “Türk mühendislerin de oluşumunda bizzat emek harcadığı bu özel tasarım uçaklardan şimdiden çok güzel geri dönüşler almak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

2023'E KADAR SÜRECEK

THY, 25’i kesin, 5’i opsiyonlu toplam 30 adet B787-9 Dreamliner siparişi vermişti. İlkini haziranda teslim almış, adını da ‘Maçka’ koymuştu. Ağustosta yapılacak 2 teslimatla yıl sonuna kadar THY filosunda Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak. Diğer uçakların filoya katılımı ise 2023 yılına kadar sürecek.

YENİ HAVALİMANI İTİCİ GÜÇ OLDU

Seattle’daki teslim töreninde konuşan Boeing Türkiye ve Orta Asya Satış Direktörü Serdar Gürz de havacılık sektöründeki büyümeye en büyük katkılardan birini yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın sağladığını söyledi. Gürz, Boeing’de çalışan bir Türk olarak da bundan gurur duyduğunu vurguladı. Boeing Ticari Pazarlama’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Darren Hulst da yaptığı sunumda Boeing’in büyüme stratejilerini anlatırken, Avrupa bölgesinin 2019’da yüzde 6.4 (dünya ortalaması yüzde 4.6) büyüceğinin altını çizdi. Avrupa’daki bu etkili büyümede en büyük faktörün ise yeni İstanbul Havalimanı sayesinde gelen uçuş noktası zenginliği olduğunu belirtti.

4üncü Dreamliner geldi İkisi hangarda bekliyor
14 BİN KİLOMETRE

Kompozit malzemeden yapılan B787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde havayolu şirketleri için avantajlar sağlıyor.

14 bin 140 km menzile sahip. Geniş kargo kapasitesinin yanı sıra, koltuk başına önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor.

Daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile Dreamliner, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı oluyor, uçuş yorgunluğunu azaltıyor.

Yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi yaşatmak için motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı titreşim izolasyonu özelliği ile tasarlanmış.

Ekstra geniş pencerelere sahip uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor.

Kabin içi bagaj alanları daha geniş ve kolay kapanıyor.

TÜRKİYE HAVACILIKTA KÜRESEL OYUNCU

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın da, “Türkiye’nin önemli coğrafi konumu, Türk Hava Yolları’nın rotalarını genişletmekteki güçlü stratejisi ve yeni İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin havacılıkta küresel bir oyuncu olarak yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Özellikle İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Türkiye’deki birçok altyapı yatırımını, Türkiye’nin bu sektördeki büyüme vizyonunun yansımaları olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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