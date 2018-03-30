4C’den 4B’ye geçişte yüzde 10 zam
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 4C’lilerin (geçici personel) 4B’ye (sözleşmeli personel) geçişinde ücretlerin yüzde 10 arttırılacağını açıkladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği kurumsal sosyal sorumluluk ödül törenine katılan Sarıeroğlu, “4C’den 4B’ye geçişle ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre yüzde 10 ücret artışı ve izin sürelerinde düzenlemeyle, geçiş söz konusu olacak” dedi. Düzenleme, 21 bin çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Sarıeroğlu, mesleki eğitimle ilgili de yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti. İş dünyasının çatı örgütleriyle birlikte hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyulacağına bakacaklarını kaydeden Sarıeroğu, “İş dünyası artık içerik konusunda inisiyatif kullanma imkanı elde edecek. İlkini TOBB’la imzaladık, ikincisini de TİSK’le imzalayacağız. Mesleki eğitimle ilgili süre sınırlaması da koymayacağız” dedi.
ÖDÜL KOÇ’UN
Sarıeroğlu’nun konuşmasından sonra yarışmada derece alanlara ödülleri verildi. Bu sene büyük ödül, Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesine verilirken, Mercedes-Benz Türk’ün “50. Yılda 50 Start-up” projesi yenilikçilik ödülüne layık görüldü. Etkililik ödülünü Dow Türkiye “Öğretmenin Kimyası” projesiyle alırken, kapsayıcılık ödülünü Türk Traktör “Filizlerin Mucizeleri” projesiyle, Ford Otosan “Umuda yolculuk” projesiyle iyi uygulama ödülünü, sürdürülebilirlik ödülünü L’oreal Türkiye “Bilim Kadınları için” projesiyle aldı.
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