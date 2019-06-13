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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

450 kişiye tatil şoku

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
450 kişiye tatil şoku

Türkiye’de geçen hafta uzun bayram tatili nedeniyle milyonlarca insan yollara döküldü. Birçok kişi de bu dönemi tatil bölgelerinde geçirdi. Ancak İzmir’de Esila Tur’dan tatil satın alanlar büyük bir şok yaşadı.

Günler öncesinden paralarını ödeyerek tatile gitmeyi bekleyenler Esila Tur’dan gelen mesajla turlarının gerçekleşmeyeceğini öğrendi. Bazı mağdurlar ise havalimanına gittiklerinde gerçekle yüzleşti. Uçak biletlerinin alınmadığını otel rezervasyonlarının ise hiç yapılmadığını gördü. Yaşanan bu olayın ardından Esila Tur’dan tatil satın alan yüzlerce kişi de bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesi için polise ve savcılığa şikayette bulundu. Dün itibariyle Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne başvuran mağdur sayısı 95’e ulaşırken, ulaştığımız bazı mağdurlar Esila Tur’dan tatil satın alıp gidemeyen kişi sayısının 458 olduğunu iddia etti.

MESAJLA ÖĞRENDİK

4-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek GAP turu için Esila Tur’a 3 bin 198 TL ödeme yaptığını ifade eden bir mağdur, “Turun iptal olduğunu bir mesajla öğrendik. Mesajda ‘maddi sıkıntılar nedeniyle şirketimize haciz geldi. Turlarımızı düzenleyemiyoruz’ diyordu. Bunun üzerine harekete geçtik. Daha sonra sigorta şirketine gittik. Sigorta şirketinin yetkilileri Esila Tur’dan 458 kişi için sigorta yapıldığını söyledi. Ancak bize paralarımızı ödeyemeyeceklerini, para ödeyebilmeleri için şirketin iflas etmesi gerektiğini ifade ettiler. Ben tur için gerekli parayı banka havalesi ile göndermiştim” diye konuştu.

EKİM AYINDA DA OLDU

İddialar üzerine Esila Tur’un sahibine ulaştık. Vatandaşların yaşadığı mağduriyet hakkında şunları söyledi: “Geçen yılın ağustos ayından bu yana şirket olarak bazı ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. En son geçen yıl ekim ayında 29 Ekim döneminde turlarımızı gerçekleştiremedik. O dönem 480 kişi mağdur olmuştu. Ancak bu 480 kişiye 3 ay içinde 640 bin TL’lik iadelerini yaptık. Bu olay üzerine bakanlık acentemizi geçici olarak kapatmıştı. Sonrasında çalışmaya devam ettik. İcralarla boğuşuyorduk. Şimdi de aynısını yaşadık. Toplamda 600 bin TL’lik ödeme aldık. Bayram döneminde gerçekleştiremediğimiz turlar için ise yaklaşık 350 bin TL almıştık. Kredi kartı ile ödeme yapanlara zaten paraları iade ediliyor. Nakit ödeme ise yaklaşık 100 bin TL. Nakit ödeme yapanların paralarını da iade edeceğiz. Ancak sadece biraz zamana ihtiyacımız var. 20 yıllık TÜRSAB’a kayıtlı bir firmayız ve pazartesi günü de ofisimizi açacağız.”

‘KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPANLAR MAĞDUR OLMAZ’

TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Avukat İlker Ünsever, konu ile ilgili şunları söyledi: “Sonradan teslim yapılan işler hukuken kontrol altına alınmalıdır. Seyahat acenteciliği de sıkı kurallara bağlı olmalıdır. Mevcut yasa ile bu tip mağduriyetler engellenemiyor. Sadece 7 bin TL’lik teminat verilerek bu işin ticareti yapılabiliyor. Çıkması beklenen yeni yasada ise ‘mesleki sorumluluk sigortası’ şartı bulunuyor. Ayrıca turizm ürünleri için de ekstra bir sigorta olması isteniyor. Yasanın devreye girmesiyle bu tip durumların önüne geçilecek. Şu anda yaşanan durumda ise kredi kartı ile ödeme yapanlar bankaya itiraz etmeleri halinde paralarını alabilirler. Ancak nakit verilmişse bakanlığın da yapabileceği bir şey yok. Sadece savcılık bu işi planlı dolandırıcılık olarak değerlendirirse cezai yaptırım uygulanabilir.”

 

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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