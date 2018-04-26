45 üniversite hastanesine borç müjdesi
MALİYE Bakanlığı, medikal firmalara olan milyonluk borç yükü nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda zorluk yaşayan üniversite hastanelerine el uzattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda hazırlanan borç yapılandırma planlamasını İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere toplam 45 üniversite hastanesinde uygulamaya sokan Bakanlık, 2017 yılı sonuna kadar muhasabeleşmiş, vadesi 6 Nisan 2018 tarihine kadar olan tüm borçları kapatacak.
GERİ ÖDEME 2020’DE
Uygulamaya ilişkin ilk duyuruyu başhekim ve rektör yardımcılarıyla yaptığı basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, medikal firmalara olan borçların haziran ayına kadar ödeneceğini söyledi. Rektör Ünal, Bakanlık tarafından karşılanan borç miktarının 2020 itibariyle Bakanlığa geri ödeneceğini, vade süresinin ise faiz uygulanmadan 60 ay olacağını söyledi.
BORÇ YÜKÜ ÇOK AĞIRDI
Türkiye genelindeki üniversite hastanelerinin ağır bir borç yükü altında olduğuna vurgu yapan Ünal, “Gazi, Cerrahpaşa, Çapa, 9 Eylül bizden çok daha ağır borç yükü altındaydı. Biz bunu bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza ilettik ve çok hızlı bir biçimde çözüm sağlandı. Devletimiz inanılmaz bir refleks gösterdi. Yapılandırmaya göre; 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle muhasebeleştirilmiş, 6 Nisan 2018 tarihinde son ödeme tarihi gelen tıbbi malzeme ve ilaç borçları Maliye Bakanlığımız tarafından ödenecek” dedi.
ÖDEME SÖZLEŞMESİ YAPILACAK
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yaklaşık 200 milyon TL’lik borcunun ödeneceğini kaydeden Ünal, şöyle devam etti: “Borçların haziran ayına kadar ödenmesi planlanıyor. Tabi medikal firmalarımız da alacaklarından bir miktar indirim yapacaklar. Ayrıca icra takiplerinden de vazgeçilmesi gerekiyor. Tabi biz de firmalarla ödeme sözleşmesi yapacağız. Para ilgili saymanlıklara yatırılacak biz de ödemeleri yapacağız.”
YENİ DÜZENLEME GELİYOR
“Tabi burada asıl önemli nokta yeniden borç sorunu yaşanmaması. Bunu sağlamak için de Sağlık Uygulama Tebliği’nde iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda da ilgili bakanlıklarımız ciddi bir çalışma yürütüyor. Borçlar ödendikten sonra yeni bir çalışma yapılarak üniversite hastanelerimizin yeniden borç yükü altında kalmasının önüne geçilecek. Haziran ayındaki ödemeden sonra biz de çok rahatlayacağız. Yatırımlarımız, sağlık hizmetlerimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek.”
2 HASTANE 600 MİLYON BORÇ!
Üniversite hastanelerinin gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi için öncelikli olarak sistemin düzeltilmesi gerekiyor ve SUT kararı ile 10 yıl önce belirlenen fiyatlarının düzeltilmesi gerekiyor. Şu ana kadar birikmiş borçların medikal firmalara devlet tarafından ödenerek silinmesi gerekiyor. 2010 yılına kadar 250 TL karşılığında poliklinik dışında hastanede muayene yapılabiliyordu ancak daha sonra bu ücretler 100 TL'ye kadar düşürüldü. Son açıklamalara göre İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğunu vurgulanmıştı.
BAŞHEKİM UYARMIŞTI
Borç yapılandırma kararı öncesi Hürriyet’e konuşan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, şöyle demişti: “Olay gerçekten son noktaya geldi. Bu durum böyle devam ederse birçok malzemeyi bulamayız ve belki de bir çok önemli ameliyatı da yapamayacağız. Gerçekten sıkıntıdayız. Biz sistemin içinden çekilirsek o boşluk doldurulamaz. Böyle bir merkeze siyasiler de dahil herkesin el atması lazım.”
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