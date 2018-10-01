43 ilde 200 şubeye ulaştı
Son 10 yılda her yıl artan oranlarda yatırımla 43 ile ulaşan Atasun Optik, Ankara’da 200’üncü mağazasını açtı.
Atasun Optik CEO’su Onur Köksal, “Güçlü bir marka olarak sorumluluğumuzu biliyor, yatırımlarımızla sadece sektörün ve ülkemizin değil çocuklarımızın da geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Yıl sonuna kadar 10 yeni Atasun Optik noktasının daha açılışını gerçekleştireceklerini belirten Onur Köksal, “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2007’den bu yana yatırımlarımızı çift haneli büyüme ile gerçekleştirdik. TEGV destekçisi olarak, 2 bin çocuğun hem temel hem de yaşam becerilerini geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlayacak, ihtiyaçlara odaklanmış eğitimler almalarına olanak sağlayacağız. İlerleyen günlerde bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesi için özel bir ürünün gelirinin tamamını TEGV’e aktarmayı planlıyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle