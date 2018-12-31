425 milyon dolarlık yumurta!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri425 milyon dolarlık yumurta!
GeriEkonomi 425 milyon dolarlık yumurta!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.12.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

425 milyon dolarlık yumurta!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
425 milyon dolarlık yumurta!

YUM-BİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur: "2018 yılı sonunda 425 milyon dolarlık yumurta ihracatı bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, "2018 yılı sonunda 425 milyon dolarlık yumurta ihracatı bekliyoruz." dedi.

ASungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılını değerlendirdi, sektör olarak gelecek yıldan beklentilerini aktardı.

Yumurta ihracatının, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 büyüyerek 390 milyon dolar civarında hesaplandığını belirten Sungur, "Son 10 yıldır 18 milyon dolardan 400 milyon dolarlara çıktık, bu yıl ihracatta bir rekor olacağını düşünüyoruz. 2018 sonunda 425 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz." diye konuştu.

Sungur, bu sene ağustos-ekim aylarında mısır ve buğday fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, "Tüccarlar piyasada mısır stoku yaptılar. Döviz yükselişi nedeniyle tüccarların yurt dışından gelecek mısırın da yüksek fiyata geleceğini düşünmesinden ötürü kısa bir dönem mısır bulmakta zorlandık. Geçmiş yıllarda ağustos-ekim aylarında genellikle yem fiyatları da yumurta fiyatları da düşük olurdu ama bu sene ikisi de yükseldi. Yumurta fiyatları üretici bazında 40 kuruşlara kadar çıktı." ifadelerini kullandı.

Yumurta üreticilerinin ham maddelerinde birçok ithal ürün olduğunun altını çizen Sungur, işletmelerin tamamının kredi kullandığını ve bu yıl faizlerin yükselmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Sungur, Türkiye'nin genel ekonomik durumu açısından 2019'un olumlu bir yıl olacağını öngördüklerinin altını çizerek, "2019 yılı için sektörel bir kriz beklemiyoruz." dedi.

Bu yılın başlarında maliyetlerin altında yumurta satışları olduğuna işaret eden Sungur, yem fiyatlarının stabil hale geldiğini belirtti. Sungur, yeni yılda yumurtada çok büyük karlar beklemediklerini sadece istikrar olmasını istediklerini aktardı.

Sungur, kayıt dışı üretimin sektör temsilcilerini ve tüketicileri olumsuz etkilediğine değinerek, "Bizim kayıtlı üreticilerimiz tüketiciye daha güvenli ürün sunmak için birkaç denetim geçirirler. Öbür tarafta vergi ödemeden oluşan bir tavukçuluk var. Organik veya gezen tavuk adı altın bir üreticilik söz konusu. Burada üretici de aldatılıyor. Bizim kayıt altında organik yumurta üreten üreticilerimiz var. Tüketiciler, üzerinde kod bulunan yumurtaları kontrol ederek almalılar." dedi.

Sektörün yumurta üretiminin vergisinin düşürülmesi konusunda beklentileri olduğunu belirten Sungur, bu sayede en ucuz ve kolay protein kaynağı olan yumurtanın tüketiminin de artacağını sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle