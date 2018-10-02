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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Toygun ATİLLA-Ayşegül USTA
02.10.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

417 kişiye ‘ekonomik saldırı’ gözaltısı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
417 kişiye ‘ekonomik saldırı’ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dolar kurunun zirveye çıktığı 13 Ağustos günü başlattığı soruşturmada yurtdışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2.5 milyar lira gönderildiğini ortaya çıkardı. 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda 248 kişi yakalandı. Paraların gönderildiği alıcıların büyük bir çoğunluğunun ABD’de yaşayan İranlılar olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı doların 7.21 TL’ye çıkarak zirve yaptığı 13 Ağustos 2018’de Türkiye’ye yönelik olarak sosyal barışı, iç huzuru ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılara ilişkin soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın en önemli ayağını ABD’ye yapılan şüpheli para transferleri oluşturdu. Başsavcılık tarafından görevlendirilen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) transferleri mercek altına aldı.

OCAK 2017’DEN BAŞLAMIŞ

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet işlem yapıldığı, bu işlemlerin tarih itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk Lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendi. Bu işlemleri yapanların ‘komisyon’ adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ise ABD ‘de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Komisyon karşılığı para transferi yapanların birbirleri ile başta akrabalık bağı olmak üzere ilişkili ve iltisaklı oldukları da ortaya çıktı. Para gönderenlerin ABD’deki alıcılarla herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığı da anlaşıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir diğer çalışma ise bu para transferine “komisyon” karşılığı aracılık eden kişilerin profilini de gözler önüne serdi. Buna göre, bu transferi gerçekleştiren kişilerin büyük bir bölümünün PKK, FETÖ/PDY, DHKP-C ve Hizbullah gibi terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının bulunduğu tespit edildi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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