417 kişiye ‘ekonomik saldırı’ gözaltısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dolar kurunun zirveye çıktığı 13 Ağustos günü başlattığı soruşturmada yurtdışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2.5 milyar lira gönderildiğini ortaya çıkardı. 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda 248 kişi yakalandı. Paraların gönderildiği alıcıların büyük bir çoğunluğunun ABD’de yaşayan İranlılar olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı doların 7.21 TL’ye çıkarak zirve yaptığı 13 Ağustos 2018’de Türkiye’ye yönelik olarak sosyal barışı, iç huzuru ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılara ilişkin soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın en önemli ayağını ABD’ye yapılan şüpheli para transferleri oluşturdu. Başsavcılık tarafından görevlendirilen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) transferleri mercek altına aldı.
OCAK 2017’DEN BAŞLAMIŞ
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet işlem yapıldığı, bu işlemlerin tarih itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk Lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendi. Bu işlemleri yapanların ‘komisyon’ adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ise ABD ‘de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Komisyon karşılığı para transferi yapanların birbirleri ile başta akrabalık bağı olmak üzere ilişkili ve iltisaklı oldukları da ortaya çıktı. Para gönderenlerin ABD’deki alıcılarla herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığı da anlaşıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir diğer çalışma ise bu para transferine “komisyon” karşılığı aracılık eden kişilerin profilini de gözler önüne serdi. Buna göre, bu transferi gerçekleştiren kişilerin büyük bir bölümünün PKK, FETÖ/PDY, DHKP-C ve Hizbullah gibi terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının bulunduğu tespit edildi.
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