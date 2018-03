400 milyonluk nüfusa bakıyor!

DİJİTAL dönüşümün yaşamı en çok etkileyeceği konuların başında sağlık geliyor. Birçok teknoloji şirketi dijital dönüşüm rotasını sağlık yönüne çevirerek yeni nesil ürünler geliştirmeye başlıyor. Bu şirketlerden biri Hollandalı teknoloji devi Philips. Daha önce ses ve görüntüleme üzerine tüketici elektroniği ürünleri geliştiren ancak 2015 yılında bu şirketlerini satan Philips dönüşüm rotasını sağlık alanına çevirdi ve yepyeni bir yapılanmayı hayata geçirdi. Philips’in bu yeni yapılanma ve dijital dönüşüm sürecine ise bir Türk liderlik ediyor. Yaklaşık 20 yıldan beri Philips’in farklı alanlarda yurtdışında görev yapan Özlem Fidancı, 2018 başı itibariyle şirketin Orta Doğu ve Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı. Yaklaşık 400 milyon nüfusa sahip 16 ülkeden oluşan Orta Doğu ve Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atanan Fidancı, Philips’in sağlık sağlıklı yaşam alanındaki dönüşüme liderlik eden yöneticilerden biri olacak.

ÖNCÜLÜK HEYECAN VERİCİ

Geçen hafta Türkiye’yi ziyarete gelen Fidancı Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Philips’te 1998’den 2015’e kadar tüketici ürünleri üzerine odaklanan pozisyonlarda görev aldığını belirten Fidancı, şirketin yaklaşık 3 yıl önce sağlık üzerine odaklanacağı bir stratejiyi benimseye başladığını anlattı. Bu süreçten sonra Philips’in sağlık alanını sadece hastanelerde hastaları iyileştirecek bir konu olarak görmediğini anlatan Fidancı, şunları söyledi: “Sağlığı komple bir süreç olarak görmeye başladık. İnsanları önce sağlıklı tutmayı amaçlayan, hastalıklardan korunmasını sağlayan, hasta olanların en iyi teknolojilerle bu süreci atlatmasını hedefleyen ve evde bakım süreciyle bunu tamamlayan çözümler üretiyoruz. 2025 yılından sonra her yıl 3 milyar kişinin iyileştirmeyi ve bunu her yıl tekrarlamayı hedefliyoruz. İnsanların sağlıklı kalmasını amaçlayan tüketici odaklı ürünler kısmında uzun bir süre tecrübem olduğu için bu yeni strateji benim kariyer planı çizgimle çok örtüştü. 2015 yılında itibaren daha profesyonel sağlık sistemleri tarafında yer almak isteyerek Philips Sağlık Sistemleri Ortadoğu ve Türkiye Başkanlığı’na görevine atandım. Sağlık hizmetleri çözümlerinin yaygınlaştırılması, dijital sağlık uygulamaları ve toplumların sağlık hizmetlerine erişiminin arttırılmasına yönelik projelerde yer aldım. Bir önceki CEO’nun şirkette başka bir göreve alınmasından sonra, yani 2018 başı itibariyle Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’luğu pozisyonuna atandım. Philips gerçekten yenilikleri keşfetmeyi seven bir şirket. Çok geniş bir yelpazeden sağlık odaklı şirket haline geldi. Bu dönüşümün içinde olmak ve öncülük etmek çok heyecan verici.”

UÇTAN UCA ODAKLANIYOR

Philips’in yeni stratejisinden ve buna bağlı olarak ürünlerden bahseden Fidancı, uçtan uca sağlık konusuna odaklandıklarını söyledi. Sağlığa bakış açılarının sağlıklı yaşamda kalmak, tedavi süreci ve evdeki bakım süreçlerini kapsadığını ifade eden Fidancı, “Sağlıklı yaşam kategorimiz diş fırçalarından başlıyor. Dişlerde yaşanacak bir sorun birçok hastalığın başlangıcına neden olabiliyor. Sağlıklı yaşamak için diğer bir ürünümüz de uyku esnasında solunumu düzenleyen cihazlarımız. Uyku sorunu çeken kullanıcılar bunun farkında olmuyorlar ve bu da kalp ve diyabet başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. Sağlıklı bebek ve çocuk yetiştirmek için ürünlerimiz var. Özellikle çalışan anneler için geliştirdiğimiz ‘Avent’ ürünlerimiz bu alanda dikkat çekiyor. Sırt veya bel gibi bölgesel ağrılar yaşayanlar için geliştirdiğimiz teknolojiler var. Kişisel bakım alanı da yer aldığımız kategoriler arasında. Tüm bu ürünlerimizle kişileri daha sağlıklı, daha zinde ve daha fit tutmak istiyoruz” diye konuştu.

Fidancı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hastalığın hızlı ve doğru teşhisi çok önemli. Röntgen, ultrason bilgisayarlı tomografi ve MR cihazları geliştiriyoruz. Yoğun bakım ünitelerindeki monitörler ve sonum cihazlarımız da var. Evde bakım sağlık sürecinin çok önemli bir parçası. Türkiye’de henüz başlamadığımız ürün gruplarımız var. Mesela, yaşlı ve evde tek başına yaşayan kişiler için geliştirdiğimiz akıllı kolyemiz var. Bu kolye kişilerin gerçekten sağlık açısından başına olumsuz bir durum gelip gelmediğini anlayabiliyor.”

TÜRKİYE’DE AR-GE MERKEZİ İÇİN İSTEKLİYİZ

PHILIPS’in Ar-Ge çalışmalarına geçen yıl 1.76 milyar Euro harcadığını söyleyen Findancı, “Türkiye’deki sağlık hizmetleri nasıl yerelleştirebilir diye düşünüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’ye bir Ar-Ge merkezi neden kurmayalım? Bu konuda oldukça istekliyiz ve hevesliyiz. Türkiye, hem başarıları ve hem de gelecek potansiyeli açısıdan Philips için çok önemli. Böyle projeler de yer almak Türkiye ile buluşmak çok isterim” dedi.