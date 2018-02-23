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400 milyonluk Maltepe yatırımı

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

MESA, Aslan Yapı ve Caba ortaklığında İstanbul Maltepe’de yeni bir gayrimenkul projesi hayata geçiyor. Eskiden Carrefour marketin bulunduğu arsada inşasına başlanan proje için 400 milyon lira yatırım yapacaklarını belirten Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu,’Mesa Cadde’ projesinde, 6-16 kat arası yükseklikteki 4 konut bloku ve 11 bin metrekare ticari alan yer aldığını söyledi.

Toplam 253 konutun yer alacağı projede teslimlerin Temmuz 2020’de yapılması planlanıyor. Ön talep döneminde konutların yüzde 10’unu sattıklarını belirten Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Mesut Arslan, metrekare fiyatlarının ortalama 7 bin 500 lira olduğunu, daire fiyatlarının ise 449 bin liradan başladığını ifade etti. Mimar Murat Kader projenin uluslararası gayrimenkul ödülleri arasında yer alan International Property Awards’ta ‘Çoklu Konut Mimarisi’ kategorisinde büyük ödül aldığını da ekledi.

ARSA SORUNU

Gayrimenkul sektörü ile ilgili genel bir değerlendirme de yapan Boysanoğlu, arsa fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi. Boysanoğlu, “Konut pazarında kriz yok. Ama arsa fiyatları kaynaklı kriz var. Arsa değerleri haddinden fazla. Bu arsa fiyatıyla asıl ihtiyacı olan kesime ucuz konut üretme şansımız yok. Eğer ucuz arsa üretirsek metrekare fiyatını 2 bin lira altına da çekebiliriz. Arsa maliyeti toplam maliyetin yüzde 25’ini geçmemeli. Yurt dışında birçok ülkede böyle” dedi. Artan inşaat maliyetlerinin satış fiyatlarına henüz yansımadığını belirten Boysanoğlu, 2018 ikinci çeyrekten sonra şirketlerin kademeli olarak konut fiyatlarını arttıracağını dile getirdi.

Etiketler: gazetehaberleri , maltepe , yatırım
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