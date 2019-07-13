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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

400 milyarlık yapılandırma

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
400 milyarlık yapılandırma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu torba yasa teklifini kabul etti. 400 milyar liralık krediye yeniden yapılanma yolu açıldı. 10 yıldan bu yana sinyal alınmayan 70 milyon telefon sistemden silinecek.

REEL sektörün bankalara olan kredilerinin yeniden yapılandırılması için gündeme gelen düzenlemeler, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, paketin kapsamı için “Mart ayı itibariyle ikinci grup yakın izlemede olan firmaların kredileri 285 milyar TL. Üçüncü gruba yani tasfiye olunacak alacaklar sınıfına giren kredilerin rakamı da 106 milyar TL” dedi. Düzenlemeyle ilgili komisyona bilgi veren Savaş, “Ağustos ayından itibaren yaşanan kur şoku, faizlerin yükselmesi, enflasyon nedenlerinden dolayı reel sektördeki firmaların bilançolarında bozulma yaşanmaya başladığını” belirtti.

BİLANÇOLARDA BOZULMA

Savaş, “Diyelim ki bir firma taksitini yatıramadı, üzerinden bir ay süre geçti, 31’inci günde yakın izleme sınıflandırmasına (ikinci gruba) dâhil edilmekte ve altmış gün daha burada kaldığında kredisi, üçüncü gruba yani tasfiye olunacak alacaklar sınıfına girmekte. Üçüncü grupta banka icrai aşama, hukuki süreç başlatıyor” açıklamasını yaptı. İkinci gruptaki krediler içinde inşaat sektörünün payının yüzde 5.5, enerji sektörünün yüzde 13.7 olduğunu belirten Savaş, üçüncü gruptaki takipteki krediler içindeki bireysel kredilerin toplamının ise 11 milyar lira olduğunu vurguladı. 2017 verilerine göre, ikinci ve üçüncü grup kredilerde artış olduğunu ve bu nedenle düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Savaş şöyle devam etti: “Bankacıların, banka yönetiminin elini güçlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca, tabii bu düzenlemenin içerisinde hem alacaklı kuruluşlar hem bankalar hem borçlular için de bir teşvik unsurlarını dâhil ettik yani vergi, resim, banka sigorta muamele vergileri, harçlar, tapu harcı, ipotek, damga vergisi gibi birtakım şeyleri buraya getirdik.”

İSTANBUL YAKLAŞIMI GİBİ

Savaş, düzenlemenin 2002 yılında uygulanan İstanbul Yaklaşımı’nın birebir benzeri olduğunu vurgularken, “Yeniden yapılandırılacak kredilerle ilgili olarak nasıl bir yöntem izleneceğine dair bir çerçeve anlaşması oluşturuluyor. Bu çerçeve anlaşmasını da bugün sektördeki, kamu bankaları ve özel bankalar olmak üzere hepsi imzalamış vaziyette. Özel bankanın 1 tanesi imzalamamış diye biliyorum ama o da her hâlde imzalayacak” dedi.

‘U’ GİBİ TEKRAR ÇIKSIN İSTİYORUZ

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de, 400 milyar TL’lik büyüklüğün çok büyük bir rakam olduğunu söyledi. Öztürk şunları söyledi: “Elbette hayat böyle düz değil, sürekli kazanamazsınız. Sürekli başarı elde edemezsiniz, zaman zaman testere gibi düşüp kalkarsınız. Ama belli ki bugün içinde bulunduğumuz ‘ekonomik girdap’, böyle testere gibi değil. Yani ‘W’ gibi inişli çıkışlı değil, durgunluğun bir müddet uzadığı‘L’ gibi olacak galiba. Biz istiyoruz ki ‘L’ gibi değil de hızlı çıkışın yaşandığı ‘U’ gibi olsun. Yani iniş bir müddet devam ettikten sonra toparlanma hızlı olsun çünkü hep böyle olmuş. İktisat tarihinde veya dünya tarihinde gördüğümüz krizler de bu şekilde aşılmış. Meşhur bir söz var: Hiçbir tünel ebedi değil, mutlaka ışığa çıkarsınız.”

BAĞIMSIZ DENETÇİ

CHP Trakya Milletvekili Faik Öztrak da 2001 yılında İstanbul Yaklaşımı’nı hazırlayan ekipte olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: “Bakınız, 400 milyardan bahsediyoruz. İstanbul Yaklaşımı’nı 17 yıl önce yaptığımızda taahhüde bağlanan rakam 6 milyar dolardı. Konuşmamız gereken detaylar var. 400 milyarın ne kadarından bankalar vazgeçecek? Bu vazgeçilen kısmı nereden karşılayacağız? İzin verirseniz bir iki öneride bulunmak istiyorum. Bundan kimler faydalanacak? Bence bu karar verildikten sonra bir bağımsız denetçi tarafından karar denetlesin.”

700 MİLYON LİRALIK YAPILANDIRMA YAPILDI

BANKALAR Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin de, yasa öncesi bir çerçeve anlaşmanın hayata geçtiğini ve bu kapsamda iki firmanın 700 milyon liralık kredisinin yapılandırıldığını açıkladı.

70 MİLYON TELEFON SİSTEMDEN ÇIKACAK

KOMİSYONDA kabul edilen bir diğer düzenlemeye göre de uzun süredir sistemde sinyal alınmayan telefonlar kayıttan çıkarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan düzenlemenin gerekçesini söyle anlattı: “270 milyon telefon sisteme kayıtlı. Sadece 80 milyon aktif kullanıcımız var. Yedi yıldan fazla süredir sinyal almayan mobil cihazlarımızın kayıt sisteminden silinmesini istiyoruz. Çünkü bu telefonların IMEI numaraları kopyalanıyor. Yani eski telefonlar âdeta yeni telefonmuş gibi kopyalanıyor. Bundan dolayı yedi yıldan fazladır hiçbir şekilde şebekeye girmemiş telefonlar sistemden silinecek. 7 yıldır hiçbir şekilde kullanılmamış telefon sayısı 70 milyon. ”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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