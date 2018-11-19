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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)
19.11.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

400 kişilik sitede akılalmaz olay! Evlerini terk etmeye başladılar

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TRABZON’un Ortahisar ilçesinde Osman Gümrükçüoğlu, 'tapusu bende' dediği yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitelere giden yolu, vekalet verdiği emlak şirketi tarafından toprak döktürüp, araç ulaşımına kapattı. Binaya yaya ulaşmak zorunda kalan vatandaşlar yüklerini ellerinde taşıyor, güçlükle evlerine ulaşıyor. Isıtmada kullanılan doğalgazın taşındığı tankerlerin de ulaşamadığı sitelerde kalanlar evlerini ısıtmada zorluk çekiyor.

Yurt dışında yaşayan Trabzonlu Osman Gümrükçüoğlu, Yalıncak Mahallesi’nde yaklaşık 400 kişinin oturduğu, 80 dairenin yer aldığı siteye ulaşılan yolun, kendi tapulu arazisinden geçtiği ve bedeli verilmeksizin kullanıldığı iddiasıyla kentte vekalet verdiği emlak şirketi yetkililerinden yolu ulaşıma kapatmalarını istedi. Yaklaşık 5 yıl önce kullanıma başlanan ve konuyu yargıya taşıyan Gümrükçüoğlu’nun talimatı üzerine yol, kamyonlarla taşınan toprağın dökülmesiyle ulaşıma kapatıldı. Olan bitenden habersiz site sakinleri de, kullandıkları yolun üzeri toprak yığınıyla kapatılması karşısında şaşkınlık yaşadı.

400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

YÜRÜYORLAR

Yolun 2 haftayı aşkın süredir kapalı kalması, sitede oturanlar için çileye döndü. Apartmanlarına 75 metrelik mesafeyi yaya olarak ulaşmak zorunda kalan site sakinleri, alışverişlerinin yanı sıra eşyalarını da ellerinde taşıyıp, araçlarını da kapanan yolun kenarına park etmek durumunda kalıyor. 


400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

Isıtmada kullanılan doğalgazın taşındığı tankerlerin yanı sıra çöp kamyonlarının da ulaşamadığı sitelerde kalanlar, ısınmada da zorluk çekiyor.


400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

Siteye ulaşamayan okul servisi araçlarına, çocuklarını yürüyerek götüren vatandaşlar, acil durum anında itfaiye ve ambulansın sitelerine ulaşmayacaklarından yakınıp, İmar Planı’nda yol olarak belirlenen ancak özel mülkiyet olan arazinin kamulaştırılarak araç trafiğine açılmasını istiyor.


400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

’ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

Site yöneticisi Hüseyin Üçüncü, yolun kapatılması nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek, "Arazi sahibi 4 kamyon malzeme dökerek yolumuzu kapattı. Mağdur olduk. Evimize giden yolumuz yok. Bir yangın olsa itfaiye, hasta olsa ambulans giremeyecek. Taşıma doğalgaz sistemi ile ısınıyoruz. Araç siteye giremediği için evlerimizde doğalgazımız da yok. Çöpler alınamıyor, sinekler evlerimizi sardı. Site sakinleri olarak aramızda anlaşıp nöbetleşe çocukları çamurlu yoldan alıp eve bırakıyoruz. Sabahları yine nöbet sistemi ile buradan okula gitmeleri için servise getiriyoruz. Yol sorununun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" dedi.


400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

'EVLERİMİZİ TERK ETMEYE BAŞLADIK'

Sitede oturan Şaduman Hızarcı da, havaların soğuduğunu hatırlatarak, ısınmada güçlük yaşadıklarını söyledi. Hızarcı, Yol durumundan mağdur olduğumuz için evlerimizi terk etmeye başladık. Yok, pahasına satılığa çıkardığımız ve kiraya verdiğimiz evler var. Kimse gelip almıyor bile. Soğuk havalarda battaniye ile ısınmaya çalışıyoruz. Bize birileri yardım etsin diye konuştu.

 


400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

'GÖKTEN Mİ İNİŞ SAĞLAYACAĞIZ'

Yaşanan durumdan son derece mağdur kaldıklarını anlatan Tuğba Kaya ise Çocuklarımız ve bizler çok mağdur olduk. Okula gidip gelirken sıkıntı yaşıyorlar. Kendi evlerimizde mahsur kaldık. Siteye gökten mi iniş sağlayacağız. Bunu anlayamıyoruz diyerek yola çözüm bulunmasını istedi.


400 kişilik sitede akılalmaz olay Evlerini terk etmeye başladılar

'ARSA SAHİBİ BÖYLE İSTEDİ'

Bu arada araziyi toprak dökerek kapattıran Osman Gümrükçüoğlu’nun vekalet verdiği emlak şirketi yetkilileri de, bahse konu arsanın vekaletinin kendilerine verildiğini, bunun üzerine arsa sahibinin isteği üzerine yolun kapatıldığını söyledi.

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