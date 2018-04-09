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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.04.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

400 bin üyeli İTO'de yeni başkan belli oluyor

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400 bin üyeli İTO'de yeni başkan belli oluyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, bugün sabah saat 09.00’da Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) başladı. Seçimde, başkan adaylığı için ismi öne çıkan isimler arasında İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, iş insanı Abdullah Teber, Murat Kalsın, Ender Yazıcıoğlu yer alıyor. Mevcut Başkan Öztürk Oran'ın ise sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 261’i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00’a kadar devam edecek.

BAŞKAN ORAN’DAN ÜYELERE ÇAĞRI
İTO Başkanı Öztürk Oran, Oda üyelerine seslenerek, demokrasinin sağladığı temel erdemlerden biri olan oy haklarını kullanmaları çağrısında bulundu. Oran, “Bugün tarafsız, şeffaf ve kardeşlik ruhu içinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Seçimlerimizin İTO’nun 136 yıllık kurumsal kimliğine yakışır şekilde, dirlik ve birlik içindeki yürüyüşümüz için bir adım olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi sandık başına çağırıyorum” dedi.

400 bin üyeli İTOde yeni başkan belli oluyor

Şekib Avdagiç

YENİ BAŞKAN 14 NİSAN’DA BELLİ OLACAK
Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

RİNG SEFERLERİ YAPILACAK
İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin seçim alanına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için bir dizi önlem aldı. Üyelerin seçimin yapılacağı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ne kolay ulaşımı için Kazlıçeşme ve Bakırköy’den ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Ring noktalarından ilk araçlar saat 08.30’da kalkacak.

400 bin üyeli İTOde yeni başkan belli oluyor

Abdullah Teber

İŞ DÜNYASININ DİNAMOSU
Bu yıl 136. yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri üretiyor.

400 bin üyeli İTOde yeni başkan belli oluyor

400 bine yakın üyesi bulunan İTO 136 yıllık geçmişi ile dünyanın önde gelen ticaret odalarından biri. 

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