40 TL’ye doluyor 480 kilometre gidiyor!

KÜRESEL otomotiv endüstrisi son 10 yıldır yeni bir eşiğin ucunda. 100 yılı aşkın süredir kullanılan fosil yakıtlar, yani benzin ve dizelle çalışan otomobiller yerini tamamen elektrikle giden araçlara bırakmaya hazırlanıyor. Bir çok otomobil devi 7 yıl içinde tüm modellerinin elektrikli olacağını açıklarken, şimdiden bir çok marka bu sınıftaki otomobillerini piyasaya sunmaya başladı. Bugün Tesla’dan, Renault’a, Nissan’dan BMW’ye kadar bir çok marka geliştirdikleri elektrikli otomobilleri satışa sunarken, 2 yıl içinde toplam model sayısı 20’ye yaklaşacak. İngiliz Jaguar’ın bu yaz satışa sunmaya hazırlandığı ilk elektrikli otomobili I-Pace de bu sınıfta bugüne kadar geliştirilen en iddialı araçlardan biri durumunda. İngiltere tahtının varisi Prens Charles’ın da tercih ettiği yüzde 100 elektrikli Jaguar I-Pace modelini dünyada ilk test eden gazetecilerden biri oldum.

400 KM TEST ETTİK

Portekiz’in Faro şehrinde gerçekleşen test sürüşünde elektrikli aracı şehir içinde, otoyollarda, sık ve keskin virajlı asfalt dağ yollarında, yarış pistinde ve off-road parkurunda tam 400 kilometre denedik. Ve açıkçası bu yoğun testin ardından bir çok uluslararası gazeteci gibi, “100 yılı aşkın bir süredir petrole bağımlı araçlarla bizi uyutmuşlar, kandırmışlar” diye düşünmeden edemedim.

Bunun sebebine geçmeden önce aracın özellikleri hakkında bilgi vermem gerek. Ama bunu markadan bağımsız elektrikli bir otomobil olarak düşünün çünkü yeni nesil tüm elektrikli otomobillerde bu özellikler olacak. 90 kWh lityum iyon batarya ile 480 kilometre menzil sunan I-Pace’te tahrik millerinin içinden geçtiği iki elektrikli motor (önde ve arkada) yer alıyor. Her bir aksa yerleştirilen bu ikiz motorlar 400 beygir güç ve 696 Nm tork değerinde performansla birlikte dört çeker sürüş ve tüm yüzeylerde çekiş sunuyor. Motorların yüksek tork yoğunluğu ve yüksek enerji verimliliği araca tam bir spor otomobil performansı sunarak 0’dan 100 kilometre hıza 4.8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Aracın bataryaları iki aksın ortasına, gövde ile zemin altı arasında bir eşik ile mümkün olduğunca alçak olarak yerleştirilmiş. Bu konum yüzde 50:50 ağırlık dağılımı ve alçak bir ağırlık merkezi sağlamış. Bu da aracın yol tutuşunu adeta kusursuz seviyeye getirmiş.

50 CM SUYUN İÇİNDE

* İşte böyle bir araçla yaptığımız testin offroad kısmı gerçekten elektrikli araçların geldiği noktayı göstermesi açısından önemliydi. Binlerce voltluk elektrik yüklü I-Pace ile yarı beline kadar suyun (50 cm) içinden geçip, ayakta durmakta bile zorlanacağınız eğimleri, değim yerindeyse bir dağ keçisi kıvraklığıyla ne gaza ne de frene dokunmadan aştık. Yani geliştirilmiş ‘cruise control’ sistemi sayesinde araç kendi kendine yüksek eğimleri aşarak, dik yamaçlardan aşağıya indi.



Hürriyet Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci





* Şehir içi ve otoyollarda ise hem sahip olduğu güç hem motor sesinin olmaması aracın sizi farkına bile varmadan 150 kilometrelik hızlara ulaştırabiliyor. Virajlı yollarda fren yapmaya gerek bile duymuyorsunuz çünkü ayağınızı gaz pedalından kaldırdığınız anda devreye giren fren sistemi sayesinde araç yavaşlıyor. Yani I-Pace modelinde tek pedal size yetiyor, fren pedalı neredeyse hiç kullanılmıyor. Aracın fren lambaları da fren pedalına basmadan, ayağınızı gazdan çekince otomatik olarak yanıyor. Ayrıca hem frena bastığınızda hem de ayağınızı gazden çektiğinizde bataryalar şarj ediliyor.

* Pistte ise araç markanın en sporcu modeli F-Type’dan hiç de aşağı kalmadığını gösterdi. Pistte 200 kilometrenin üzerine çıktığımız aracın açıkçası yol tutuşu ağırlık dağılımından dolayı F-Type’dan bile iyiydi.

Yani sonuç olarak belki satış fiyatları pil maliyetlerinden dolayı şu an için biraz pahalı gelebilir (hızla düşecek) ama elektrikli otomobillerin, güç, performans, yol tutuşu, 4 çeker özellikleri, tüketim maliyetleri ve çevreci olmasıyla mevcut konvansiyonel araçlardan çok üstün olduğuna tam anlamıyla şahit olduk.

41 liraya 480 km gidiyor

TÜRKİYE’de elektriğin 1 kilowattı yaklaşık 0.46 TL olarak düşünüldüğünde, I-Pace’nin 480 kilometre menzil sunan 90 kWh gücündeki lityum iyon bataryaları 41 TL’ye doluyor. Yıllık ortalama 20 bin kilometre üzerinden yapılan tüketim maliyeti hesaplarına göre, benzinli bir araçla ortalama 100 kilometrede 10 litre benzin üzerinden 12 bin 500 lira, dizel de ise ortalama 7 litre üzerinden 7 bin 966 lira harcıyor. Servis bakımları (yağ, buji, filtre, balata gibi) hariç I-Pace ise 20 bin kilometrede sadece 1722 liralık elektrik tüketiyor. Benzinli ve dizel otomobillere göre servis maliyeti de olmayan elektrikli otomobillerin avantajı bu açıdan daha da artıyor.







Bataryalarda 8 yıl garanti

I-Pace’in 8 yıllık batarya garantisi, 160 bin kilometre ve yüzde 70 sağlık durumu olarak sınırlı. Otomobil garantisi ise üç yıl/100 bin km.

Türkiye fiyatı 88 bin 200 Euro

S, SE, HSE ve First Edition donanımla satılacak I-Pace’in Türkiye fiyatı 88 bin 200 Euro’dan başlıyor. Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, Türkiye’de satacakları ilk I-Pace modelleriyle birlikte hızlı şarjı ücretsiz vereceklerini belirterek, “1 yıl boyunca da e-şarj kartıyla ücretsiz elektrik kullanacaklar” dedi.

Şimdiden 106 adet satıldı

Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, Türkiye’de I-Pace tanıtımına nisan ayında başladıklarını ve sadece bir gecede 30 sipariş aldıklarını hatırlatarak, “Türkiye’nin yüzde 100 elektrikli, uzun menzilli ilk premium spor SUV’unu satışa sunmakla gurur duyuyoruz. Şu günlerde ağustosta teslim edeceğimiz sipariş sayısı 106 adede ulaştı. Bu yıl için fabrikadan 500 adet almayı planlıyorduk. Ancak globaldeki yoğun talep yüzünden ancak 200-250 adet getirebileceğiz. Yıl sonuna kadar tamamını satma öngörümüz var. 500 adet getirebilsek onu da satardık. 200 ya da 250 adetle de Türkiye’de hem yüzde 100 elektrikli, hem de tek bir model bazında 1 yılda en çok satan elektrikli olarak rekor da kırmış olacağız” diye konuştu.

Satışların yarısı elektrikli olacak

Jaguar’ın dışında Türkiye’de BMW, Land Rover ve MINI’nin temsilcisi de olan Borusan Otomotiv’in CEO’su Tiftik, elektrik atağına kalktıklarını belirterek, “Bu yıl BMW i3’ün 280 kilometre menzile ulaşan yeni neslini satışa sunduk. Ağustosta Jaguar I-Pace’i getiriyoruz. Önümüzdeki yıl ise önce elektrikli MINI’yi satışa sunacağız ardından elektrikli BMW X3 gelecek. Yıl sonuna doğru da yeni nesil BMW i4 gelecek. Türkiye’de elektrikli araç sınıfındaki en hızlı grup olacağız. Bu yıl sonunda I-Pace ve BMW i3 ile 300 adedin üzerinde elektrikli otomobil satacağız. 2023 yılına kadar satışlarımızın yüzde 50’sinin elektrikli olmasını öngörüyoruz” dedi.