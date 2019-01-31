40 milyar liralık kaçak

SON dönemlerde internet sitelerinden cep telefonu mesajlarına kadar hemen her yerde illegal bahis reklamları karşımıza çıkıyor. Bu reklamların en büyük nedeni de illegal bahsin yasal bahis pazarını 4’e katlaması. Yani bugün yasal bahsin cirosu 10 milyar lira iken illegal bahiste bu rakam 40 milyar liraya ulaşıyor. İllegal bahsin en büyük takipçisi ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). Türkiye’den yurtdışına çıkan 40 milyar lirayı adım adım takip ediyorlar ve bu alanda kurulan internet sitelerinin peşine düşüyorlar. Ancak tüm bunlara rağmen illegal bahis pazarı yasal bahis pazarından çok daha hızlı büyüyor. Üstelik spor kulüpleri de isim hakkı gelirinden pay alamıyor ve illegal bahsin en büyük mağduru haline geliyor.

YÜZDE 70’E ÇIKIYOR

MASAK, 2017’de açıkladığı raporda illegal bahsin Türk ekonomisine verdiği zararı ortaya koydu. Raporda, yasadışı bahis nedeniyle devletin vergi kaybının yanı sıra şans oyunlarından çeşitli kamu kurumlarına aktarılan bazı kaynaklardan da mahrum kaldığı vurgulanmıştı. İllegal bahis oynamanın nedeni olarak ise bu bahislerde oranların yüksek olması gösteriliyordu. Bahis oyunlarındaki yasa dışılığın önüne geçmek için yeni dönemde tüketiciye yönelik ikramiye kısmı da arttırıldı. Önümüzdeki dönemde yasal bahis oyunlarından tüketiciye yönelik ikramiye payı yüzde 50’den 70’e çıkıyor. Ayrıca canlı bahis ve tek maç gibi yeni seçeneklerle de yasa dışı bahsin önüne geçmesi hedefleniyor.

FARKLI ÖDEME KANALLARI

Yasal bahis pazarındaki yeni dönemde kullanıcı kaybedeceğini gören illegal bahis siteleri de son dönemlerde internet, sms ve sosyal medya kanallarından sürekli reklam yapıyor. Daha çok kullanıcıyı çekmek isteyen bu sitelerin yeni ödeme yöntemleri kullandığını anlatan uzmanlar, “Havale, EFT ve cep bankacılığı artık eskide kaldı. İllegal siteler izlenmesi güç tekniklerle tüketicileri kandırıyor. Yeni nesil yöntemlerin başında elektronik cüzdan, QR kodu, kripto para geliyor. Bahis oynayanların bu sitelere itibar etmemesi gerekiyor. Çünkü bu sitelerin gelirlerinin önemli kısmı terörün finansmanında kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Yasadışı bahis sistemi nasıl kuruluyor?

- İllegal bahis oynatanlar, ‘server’ları yurtdışında bulunan bahis siteleri ile irtibata geçiyor.

- Karşılıklı anlaşmanın ardından bahis sitesi, sözde Türkiye’deki temsilcisine şifre veriyor.

- Şifreyi alan yasadışı bahisçi, kaçak bayi açıyor.

- Bir işyerine bilgisayar ve internet sistemi kuruyor.

- Ardından bilgisayara bağlanan bir sistemle, maç oynayan bahisçilere, iddia benzeri kupon veriyor.

KAZANAN KUPONUN BİLE PARASINI ÖDEMİYORLAR

YASAL bahis pazarının mağdurları arasında ise spor kulüpleri başı çekerken son dönemlerde kullanıcıların da

mağduriyeti söz konusu olmaya başladı. Birçok kullanıcı kazandığı parayı hesabına geçiremiyor. Çünkü illegal bahis siteleri Türkiye’de bu işin yasal olmadığını biliyor ve kullanıcının hakkını arayacağı bir yetkili kurum olmadığı için de ödemelerini yapmıyor. Bu konu ile ilgili olarak tüketici sitelerinde yüzlerce şikayet yer alıyor. Konuyla ilgili tüketici derneklerinin inceleme yaptığını anlatan uzmanlar, “Bugün birçok illegal bahis sitesi yüklü miktar ikramiye kazanmış kullanıcıya parasını vermiyor. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması ve yasal olmayan sitelerde hesap açıp para yatırmaması gerekiyor” diye konuştu.

10 milyar TL Türkiye’de yasal bahis pazarının cirosu

40 milyar TL Türkiye’de illegal bahis pazarının büyüklüğü

18-50 İllegal bahis oynayanların yaş aralığı

6 milyon Türkiye’debahis oynayan tahmini kişi sayısı