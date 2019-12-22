40 milyar doları sponsorluğa yatırdılar

BUGÜN dünyada milyarlarca insanın takipçisi olduğu spor kulüplerinin bilet ve yayın gelirlerinden sonra en kritik gelir kalemini sponsorluk anlaşmaları oluşturuyor. Haliyle bu gelirler kulüpler için olmazsa olmaz. Öyle ki 2018’de 66 milyar dolarlık dünya sponsorluk pazarının 40 milyar doları spor kulüpleri tarafından paylaşılmış. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarını kulüplerle buluşturan Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu’ya göre Türkiye’deki kulüpler bu dev pazarda köşe başlarını başkalarına kaptırmış. 45 ülkede faaliyet gösterirken dev spor organizasyonların yayın ve sponsorluk satışlarını üstlendiklerini aktaran Uslu, “Sponsorluk pazarı ekonomik şartlara göre dalgalanma gösteriyor. Türkiye’de de bunu yaşadık. Ancak son 2 ayda hiç olmadığı kadar toplantı yapıyoruz. Büyük ve anlamlı bir hareketlilik var” dedi.

Türkiye’de kulüplerin yüksek meblağlı kontratlar yapabilmeleri için kendi potansiyelini iyi kullanmaları gerekirken henüz o profesyonellikte olmadıkları için gelirlerini arttıramadıklarını söyleyen Uslu,“Türkiye, forma göğüs sponsorluğu yenileme konusunda yüzde 20 ile Avrupa’da son sırada. Sponsorlar geldikleri gibi kaçıyorlar. Çünkü para bankaya yattıktan sonra kulüp markanın yüzüne bakmıyor. Diğer taraftan insanların beklentileri de var. Eğer eğlence bulamazlarsa farklı mecralara kaçıyorlar. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın en büyük rakibi Netflix ve Youtube gibi platformlar. Rakipler çok güçlü” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK ORTAK ALAN

Bugün dünyada 3’üncü lig kulüplerinin bile çok yüksek gelirler elde ettiğini ve Almanya’da bunun çok fazla örneğinin olduğunu belirten Uslu, “Türkiye’de kulüpler aynı hatayı yaparak farklı sonuçlar bekliyor. Türkiye’de spora ilgi yüzde 82. Daha büyük bir ortak ilgi alanı yok. Tek çözüm daha sürdürülebilir bir yapı oluşturarak sürekli gelir modeli yaratmak. Biz kulüplerle oturup onların tüm birimlerini ve branşlarını inceliyoruz. Onlara uygun modeller geliştirip gelir potansiyellerini arttırıyoruz. Bugün sadece Almanya’da ve İtalya’da 40 kulüple çalışıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yaptığımız anlaşma sonrasında ligin gelirleri 1.5 milyon dolardan12 milyon dolara çıktı. 40 yeni sponsorluk anlaşması yaptık. Maçları yerinden takip eden kişi sayısını yüzde 44 arttırdık” diye konuştu.

GELİRİN % 76’SI MAAŞA

TÜRKİYE’DE kulüplerin gelirlerinin yüzde 76’sını maaşlara harcadığını aktaran Ender Uslu, “Bu oran İtalya’da yüzde 66, Fransa’da yüzde 68, Hollanda da ise yüzde 60. Gelirlerle kıyaslandığında aradaki fark daha da açılıyor. Bu da kulüplerin pazarlama ve medya gibi diğer konularda elini kolunu bağlıyor” dedi.

YARIM TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

2018’de dünya spor ekonomisi 490 milyar dolara ulaştı.

2022’de bunun yüzde 5.9 büyüme ile 615 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Şu an dünyanın en değerli spor markası 5 milyar dolarla NFL takımı Dallas Cowboys, geliri ise 365 milyon dolar.

Avrupa’nın en değerli markası 4.24 milyar dolarla Reel Madrid.

Süper ligde 2019/20 sezonunda 259 farklı kurumla 400 sponsorluk anlaşması imzalandı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ORGANİZASYONLARI

NFL (Amerikan Futbolu Ligi) 15 milyar dolar yıllık gelir.

MBL (Major Baseball League) 8.96 milyar dolar yıllık gelir.

NBA 6.27 milyar dolar yıllık gelir.

İngiltere Premier Ligi

5.3 milyar dolar yıllık gelir.

NHL (Ulusal Buz Hokeyi Ligi) 4.2 milyar dolar yıllık gelir.