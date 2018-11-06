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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.11.2018 - 08:05, Son Güncelleme:

40 iş insanından ‘akrep’ hamlesi! Türk askeri de kullanacak…

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40 iş insanından ‘akrep’ hamlesi! Türk askeri de kullanacak…

İş dünyasının önde gelen 40 ismi bir araya gelerek 20 milyon liralık yatırımla akrep çiftliği kurdu. Tesiste elde edilecek panzehir, Mehmetçik’in yanı sıra birçok ülke ordusu tarafından kullanılacak.

Türkiye'nin önde gelen birçok iş insanı, birikim ve yeteneklerini 'akrep çiftliği' projesinde birleştirdi. Aralarında Akın Kozanoğlu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Tofaş'ın eski CEO'su Ali Pandır, Temsa'nın eski CEO'su Mehmet Buldurgan'ın bulunduğu birçok ünlü iş insanını bir araya getiren çiftlik, Eskişehir'de üretime geçti. 40 kişilik yatırımcı kadrosu, ilk etapta çiftliğe 20 milyon TL yatırdı. Çiftlikte, küresel ilaç ve kozmetik sektörü için önemli bir hammadde kaynağı olan akrep zehri üretilecek. Aynı zamanda Türk askerini de akrep sokmalarına karşı koruyacak olan panzehir elde edilecek. Halen çiftlikte bulunan binlerce akrep Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elle toplanıyor ve üremeleri sağlanıyor.

İKİ KARDEŞİN HAYALİ

Sabah'ın haberine göre; Farklı sektörlerden iş insanlarını buluşturan proje, yıllardır geçimlerini akrep toplayarak sağlayan Şanlıurfalı iki kardeşin hayalleri ile start aldı. Projelerini 'Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık A.Ş.'ye sunan kardeşlere olumlu dönüş yapılmasıyla yatırım süreci başladı. Şirket Ortağım Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, "Bu ağ 4 yıldır faaliyette. 6 ortağız ama bunun dışında farklı yatırımcılarımız var. Hayvan kaynaklı zehirlenmelere çare olmak için yola çıktık. Türkiye'de bunu yapan bir kurum yok. Devlet de yerlileşme konusuna uyduğu için yatırımı destekliyor. İlaç üretimimiz başladı ve gelecek sene satışa çıkacak" dedi.

7 DÖNÜME KURULDU

Eskişehir Sanayi Bölgesi'nde 7 dönüm alan üzerine kurulan Alternative Biological Laboratories (ALBILA) Serum ve Biyolojik Ürünler tesislerinde, akrep zehri anti serum haline getirilerek ihraç edilecek. Litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehri birçok ülke ordusu için alıyor. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus Crassicauda türü akreplerin zehri, üniversite sanayi işbirliğiyle anti serum haline getirilecek.

BİRÇOK ÜLKE ORDUSU İÇİN ALIM YAPACAK

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan patronlar, şu bilgileri verdi: "Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehrinde uzman ülkelerle işbirliğine gittik. Az sayıda ülkede bu yatırım var. Doğada vatanını koruyan Mehmetçik için de bu panzehir çok önemli. Başka ülkelerin ordularına da satış yapacağız." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bakımları ve sağımları yapılan akreplerle yine üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve cerrahi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezinde fare ile tavşan deneyleri yapılıyor. Buna ek olarak ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Mealsek Yüksek Okulu ve Mahmudiye ilçesindeki ALBILA'ya ait atların bakımları gerçekleşiyor.

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