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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

40 bin konut dönüşecek

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40 bin konut dönüşecek

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 17 Ağustos Depremi’nin 20’nci yılında düzenlediği basın toplantısında depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Esenler’in yapı stoku açısından en sorunlu ilçelerden biri oluğunu belirten Göksu, “İlçede 98 bin 160 riskli konut vardı ve bunun 56 bini yenilendi. 6 bin konut kamu eliyle yenilenirken kalanı kamu özel işbirliği ya da özel sektör eliyle yenilendi” dedi. 

2023’DE TAMAMLANACAK 

Göksu’nun verdiği bilgilere göre ilçedeki riskli konutlarda yaşayanlar, Metris Kışlası olarak da bilinen ve belediyeye devredilen askeri alanda yapılacak projelere taşınacak. Rezerv alan olarak belirlenen 8.7 milyon metrekarelik alanda yeni konutlar inşa ettiklerini ifade eden Göksu, “Esenler Belediyesi’ne devredilen arsada yapılan projeye toplam 40 bin konut taşınacak. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı burası. İlk etapta 16 bin 500, ikinci etapta 23 bin 500 konut bu alana taşınacak. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile yapılan bu projede imalat işlerini de TOKİ üstleniyor. İlçede riskli olduğu için boşaltılan alanlar da planda ne yazıyorsa öyle kalacak. Parksa park, okul ise okul alanı olacak. Riskli konutların taşınmasından sonra 1.5 milyon metrekare alan açılacak” dedi. 

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