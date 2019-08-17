40 bin konut dönüşecek
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 17 Ağustos Depremi’nin 20’nci yılında düzenlediği basın toplantısında depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Esenler’in yapı stoku açısından en sorunlu ilçelerden biri oluğunu belirten Göksu, “İlçede 98 bin 160 riskli konut vardı ve bunun 56 bini yenilendi. 6 bin konut kamu eliyle yenilenirken kalanı kamu özel işbirliği ya da özel sektör eliyle yenilendi” dedi.
2023’DE TAMAMLANACAK
Göksu’nun verdiği bilgilere göre ilçedeki riskli konutlarda yaşayanlar, Metris Kışlası olarak da bilinen ve belediyeye devredilen askeri alanda yapılacak projelere taşınacak. Rezerv alan olarak belirlenen 8.7 milyon metrekarelik alanda yeni konutlar inşa ettiklerini ifade eden Göksu, “Esenler Belediyesi’ne devredilen arsada yapılan projeye toplam 40 bin konut taşınacak. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı burası. İlk etapta 16 bin 500, ikinci etapta 23 bin 500 konut bu alana taşınacak. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile yapılan bu projede imalat işlerini de TOKİ üstleniyor. İlçede riskli olduğu için boşaltılan alanlar da planda ne yazıyorsa öyle kalacak. Parksa park, okul ise okul alanı olacak. Riskli konutların taşınmasından sonra 1.5 milyon metrekare alan açılacak” dedi.
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