4 yıl sonra mini hamle

ARTILARI



Yüksek performans: Yeni model olup da performans artışından ve teknik özelliklerinden bahsetmeden olmaz. Apple’ın geliştirdiği yapay zekâ altyapılı çip olan A12 Bionic ile çalışan yeni model, iPad Mini 4’e göre 3 kat daha hızlı çalışabiliyor. Bu güç sayesinde iPad Mini’nizde Adobe Photoshop CC gibi uygulamaları çalıştırabiliyor. Bluetooth 5.0, 8 megapiksellik arka kamera ve 7 megapiksellik ön kamera modelin diğer özellikleri arasında.Apple Pencil desteği: Yeni iPad Mini’nin en çok beğenilen artı özelliği olarak karşımızı çıkıyor. Daha önce sadece ‘iPad Pro’ modelleriyle sınırlandırılan kalem özelliği daha önce iPad’lere gelmişti. Şimdi ise iPad Mini modellerine gelmesi, daha küçük boyutlara ihtiyaç duyan yaratıcı kullanıcıların işini görecek. Bu arada iPad Mini ile kullanılabilen Apple Pencil’in ilk çıkan kalem modeli olduğunu belirtelim.

Arttırılmış gerçeklik: Apple’ın son zamanlarda üzerine çalıştığı konulardan biri arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality - AR). İşlemci, kamera ve yazılımın birleşimiyle çıkan bu özellik sayesinde dijital dünya ile gerçek dünyayı bir araya getirebiliyorsunuz. Örneğin; eğitim uygulamalarında bir jet motorunu yakından inceleyebiliyorsunuz.

EKSİLERİ



Ölçülerin değişmemesi: Yeni modellerle beklentinin yüksek olduğu konuların başında hafiflik ve küçüklük geliyor. iPad Mini ise maalesef bu beklentiyi karşılayamıyor. 4 yıl önce kullanıcılara sunulan iPad Mini modeli 203.2 mm uzunluğunda, 134.8 mm genişliğinde ve 6.1 mm kalınlığındaydı. Yeni iPad Mini modeli birebire aynı boyutlarda.Eski tasarımda kalması: Apple tasarım iPhone ve bazı iPad modellerindeki tasarım anlaşını değiştirdi. Uçtan uca (edge to edge) olarak ifade edilen çerçevesiz ekranlar artık yeni nesil olarak ifade ediliyor. Yeni iPad Mini modelinde ise ilk iPad modelindeki tasarım kullanıldı. Yani eski diyebileceğimiz bir tasarım anlayışı.

Satış fiyatı: Türkiye’deki vergiler ve döviz kurlarından dolayı teknoloji ürünlerinin satış fiyatları yüksek. Ancak iPad Mini’nin satış fiyatları bize bir tık daha yüksek geldi. 64 GB’lık model 2 bin 799 TL, 256 GB’lık modeli ise 3 bin 899 TL’den başlıyor. Daha büyük ekran taşırım derseniz, hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip olan iPad modeline daha az ödeyerek sahip olabilirsiniz.

KAMERASI İÇİNDE GİZLİ



TÜRKİYE’deki akıllı telefon pazarına giren yeni markalardan biri olan Oppo, ‘Reno’ serisini tanıttı. Yeni serinin en çok dikkat çeken özelliği döner bir kameraya sahip olması. Telefonun üzerinde yer alan yapının içinde, ön kamera ve sesli görüşmeler için kullanılan hoparlör yer alıyor. ‘Pop-up’ ifade edilen bu yeni tasarım, paylaşılan bilgilere göre 200 binden fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı 5 yıl kullanılabiliyor. Bu sayede Oppo, birçok akıllı telefonun ekranında görmeye başladığımız çentikli tasarımdan da kurtulmayı başarmış. Buna ek olarak 6.6 inçlik bir OLED ekrana sahip olan modelin 10x optik yakınlaştırma (zoom) özelliği de dikkat çeken detaylar arasında.