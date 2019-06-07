4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer
İSTANBUL’a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi.
Sarayburnu Limanı’na demir atan 10 katlı ‘Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan ‘Regent Seven Seas Voyager’ adlı gemi, dün 08.30’da, Sarayburnu Limanı’na yanaştı. İstanbul’a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 4 yıldır durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu yıldan itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi.
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