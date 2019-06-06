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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN / İstanbul, ( DHA)
06.06.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

4 yıl aradan sonra bir ilk... İstanbul’a geldi...

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İSTANBUL’a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı’na demir atan 10 katlı ’Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı.

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  • İstanbula 4 yıl sonradan kruvaziyer gemisi geldi
  • İstanbula 4 yıl sonradan kruvaziyer gemisi geldi
  • İstanbula 4 yıl sonradan kruvaziyer gemisi geldi
  • İstanbula 4 yıl sonradan kruvaziyer gemisi geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karaköy Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, "İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır" dedi. Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan ’Regent Seven Seas Voyager’ adlı gemi, saat 08.30’da, Sarayburnu Limanı’na yanaştı. İstanbul’a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 yıl aradan sonra bir ilk... İstanbul’a geldi...
"ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR TANITIM"

Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek " Bugün çok mutluyuz. Turizmin bir ayağı noksandı. İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır. Bunun devamı hızla gelecek. Az önce kaptanımızı da ziyaret ettik. Kendisi de buraya gelmekten mutlu. Bahama Adaları bayrağı taşıyan geminin yolcuları, İstanbul’un tarihi yerlerini ziyaret edecekler. Emniyet olarak, başta sayın valimizin talimatları doğrultusunda, her türlü tedbirleri aldık. 2 gün burada kalacak olan yolcuların buradan mutlu olarak dönmesi ve daha arkasından kruvaziyerlerin gelecek olması bize mutluluk verecek. Ülkemiz için de çok önemli bir tanıtım" dedi.

İstanbul’un tarihine, turizmine katkı yapıyorlar. Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı. İnşallah Galataport bitince daha çok büyük gemiler gelecek.
İstanbul’un tarihine, turizmine katkı yapıyorlar. Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı. İnşallah Galataport bitince daha çok büyük gemiler gelecek.
"BİZ BU GÜNÜ ÇOK BEKLEDİK"

İstanbul’daki rehberlere destek amacıyla İzmir’den geldiğini belirten turist rehberi Ayça Kesici " Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Uzun yıllardan sonra yaklaşık 4 yıl aradan sonra bir gemi İstanbul’a geliyor. Biz bu günü çok bekledik. Turizmciler olarak bir şeyin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Devamının geleceğini inanıyoruz ve öyle olmasını da umuyoruz. Turizmde en ufacık bir şeyde turizm anında biter. İnsanlar güvende oldukları, huzurlu, mutlu oldukları ülkelere gitmek istiyorlar. Bu geminin İstanbul’a yanaşması bizim için iyi bir şey. Bir istikrar, güven algılanmaya başladı" diye konuştu. Gemi turizmini yakında takip ettiğini söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi: İstanbul için bu gemiler çok önemli. En az 3-4 bin kişi iniyor buradan. İstanbul’un tarihine, turizmine katkı yapıyorlar. Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı. İnşallah Galataport bitince daha çok büyük gemiler gelecek.

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EKİM AYINA KADAR 22 KRUVAZİYER GEMİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 4 yıldır durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu yıldan itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi.

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