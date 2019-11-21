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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.11.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

4 yeni rotada uçuşlar İstanbul'dan yapılacak

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4 yeni rotada uçuşlar İstanbul'dan yapılacak

Air France, 2020 yaz sezonu boyunca 4 yeni destinasyona daha uçmaya hazırlanıyor. Bu yeni destinasyonlar arasında Portekiz'deki Faro, İspanya'daki Alicante, Malaga ve Valencia bulunuyor.

4 Nisan 2020'den itibaren başlayacak bu özel destinasyonların uçuşları, Cumartesi günleri İstanbul’dan aktarmalı olarak Paris-Charles de Gaulle Havalimanı’ndan gerçekleşecek.

KONUKSEVER VALENCİA

Air France geçen yaz, deniz ve doğa ile iç içe olan İspanya’nın en büyük üçüncü şehri Valencia’ya aralıklı uçuşlar başlattı. Destinasyona olan yoğun ilgi sebebiyle önümüzdeki yaz uçuş sayısını arttıracağını ifade eden Air France, Akdeniz’in en ayrıcalıklı noktalarından biri Valencia’ya düzenli uçuşlar gerçekleştirecek. Geniş kumsallarıyla adeta bir tatil cenneti olan Valencia, aynı zamanda tarihi yapıların ve modern mimari eserlerin bir arada bulunduğu yüzyıllık bir miras. Air France ile yolcular, Valencia’da hem yazın keyfini çıkaracak hem de şehrin tarihi dokusuyla buluşacaklar.

ALGARVE’NİN BAŞKENTİ FARO 

2020 yeni sezon uçuşları ile Air France yolcularını, tarihi duvarlarla çevrili liman kenti Faro ile buluşturuyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, Arnavut kaldırımlı dar sokaklara sahip şehir merkezi, hareketli meydanları ve Gotik katedralleri ile mutlaka görülmesi gereken destinasyonlar arasında yerini alıyor. 

IŞIKLAR ŞEHRİ: ALİCANTE

Her Cumartesi gerçekleşecek olan uçuşlar ile Air France, yolcularını uçsuz bucaksız plajlarıyla ve tarihi dokusuyla büyüleyen Alicante şehrine ulaştırmaya hazırlanıyor. İspanya'nın güney doğusunda yer alan ve tipik bir Akdeniz şehri olan Alicante, şehri kuş bakışı gören Santa Barbara Kalesi, tarihi limanı, festivalleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları, yelken yarışları, dalış ve sörf imkanları ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. 

PİCASSO’NUN ŞEHRİ: MALAGA

Air France’ın yeni destinasyonları arasına kattığı İber Yarımadası'nın güneyinde bulunan Dünya’nın en eski şehirlerinden Malaga, özellikle tarihe ilgi duyanlar için eşsiz bir rota! Dikkat çekici plajlarının yanı sıra birçok müzesi ile turistleri heyecanlandıran Avrupa Kültür Başkenti Malaga'da ayrıca, bu renkli şehirde doğan Pablo Picasso’ya ithaf edilmiş “Malaga Picasso Müzesi” de bulunuyor.

En i̇lgi̇nç yolcular!
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