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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

4 sezonda 400 milyon €

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
4 sezonda 400 milyon €

TÜRK futbol endüstrisi yeni dönemde mali yapılarını düzeltmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile masaya otururken, bir yandan da yurtdışına sattığı oyuncularla gündeme geliyor.

TFF’nin mali kriterlerine uyum göstermek için harekete geçen kulüpler, yurtdışından yüksek bonservis tekliflerini de geri çevirmiyor. Böylece kulüpler hem yüksek maaşlı yabancı oyunculardan kurtulmuş oluyor, hem de genç yetenekleri Avrupa arenasına sunuyor. Süper Lig takımlarının son 4 sezonda yurtdışına sattığı futbolculardan elde ettiği gelir 400 milyon Euro’ya yaklaştı. Kış transfer sezonunun flaş takımı Galatasaray son olarak Ozan Kabak’ı 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a sattı. Sarı-kırmızılı takım böylece Süper Lig’in en çok futbolcu ihracatı yapan takımı oldu.

97.4 MİLYON EURO

4 sezonda 400 milyon €

Galatasaray son 4 yılda yurtdışına toplamda 97.4 milyon Euro’luk futbolcu satışı gerçekleştirmeyi başardı. Sarı-kırmızılar en çok parayı 2017-2018 futbol sezonunda kazandı. Kulüp bir sezonda yurtdışına sattıkları oyunculardan 36 milyon Euro’luk bonservis geleri elde etmeyi başardı. Galatasaray son 4 yıl içerisinde rekor transfer gelirini ise Badou Ndiaye’den elde etti. Geçen sezon İngiliz Stoke City’e satılan Ndiaye kulübüne tam 16 milyon Euro bonservis geliri sağladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon başı ve devre arasındaki oyuncu satışlarından da 30 milyon Euro’ya yakın para kazandı.

CENK TOSUN FARKI

4 sezonda 400 milyon €

Futbolcu ihracatında son 4 yılda öne çıkan bir diğer takım ise Beşiktaş oldu. Özellikle bonservissiz ve düşük bedelle yaptığı transferlerle öne çıkan siyah-beyazlılar, bu oyuncuların birçoğunu da yüksek bedellerle yabancı kulüplere satmayı başardı. Bu dönemde Beşiktaş’ın futbolcu ihracatından elde ettiği gelir 91 milyon Euro’yu buldu. Siyah-beyazlılara en çok para kazandıran oyuncu ise Cenk Tosun oldu. Tosun’u Gaziantepspor’dan bonservis bedeli ödemeden alan kulüp bu oyuncuyu İngiliz Everton’a satarak 22 milyon Euro’luk bonservis gelirine ulaşmayı başardı.

TAKIMLAR TRANSFERDE İLK 40 ARASINA GİREMEDİ

OYUNCU satışlarının yükselmesine rağmen, hemen hemen gelirleri kadar harcama yapan Türk takımları dünyanın en çok kâr eden 40 kulübü arasına giremedi. Bu alanda 2018-2019 sezonunda Monaco ilk sırayı alırken, Bayern Münih ikinci sırada yer aldı. Monaco bu sezon 316 milyon Euro gelir sağlarken, 141 milyon Euro’luk da harcama yaptı. Alman devi Bayern Münih ise bu sezon 70 milyon Euro kâr etti.

22 MİLYON €: Yurtdışına satılan en pahalı Türk futbolcusu Cenk Tosun’un Beşiktaş’a kazandırdığı para

11 MİLYON €: 2018-19 sezonunun en çok kazandıran Türk oyuncusu Ozan Kabak için ödenen tutar

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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