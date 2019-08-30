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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4 proje daha mühürlendi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
4 proje daha mühürlendi

Bodrum’daki kaçak yapı avı sürüyor. 10 gün önce 8 projeyi mühürleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 projeyi daha durdurdu. Firmalara kaçak bölümlerin yıkımı için 1 ay süre verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Denetimler sık bir şekilde devam ediyor. Kıyılarımızı, doğal güzelliklerimizi kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20 Ağustos’ta başlattığı kaçak yapıları mühürleme çalışmaları devam ediyor. 10 gün önce Bodrum’da 1.611 konut ve 4 oteli kapsayan 8 proje kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlenirken bu sayının 12’ye çıktığı açıklandı. Kaçak yapılarla mücadeleye ülke genelinde devam edeceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmaris, Fethiye, Datça, bölgelerinde 100’ü aşkın imar denetçimiz sahillerimizde bulunan yapılara ilişkin denetim yapmakta. 1870 konut, 6 otel, 18 projenin incelenmesi tamamlandı. Bu 18 projenin 12’sinde mühürleme işlemi yapıldı. Bu projeler çerçevesinde 20 adet kıyı tesisinde de imara aykırılık nedeniyle mühürleme yapıldı. Kıyılarda, sahillerde denetimler sık bir şekilde devam ediyor. Kıyılarımızı, doğal güzelliklerimizi kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Kurum, mühürlenen projelere yıkım için 1 ay süre verildiğini, yıkımların yapılmaması durumunda ise bakanlıkça yapılacağını söyledi.

NELER TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler de şöyle oldu: arazide hafriyat yapılarak imar planlarındaki kotlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenlenerek fazladan kat kazanılmış, turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalatlar yapılmış, günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen konut amaçlı kullanımlara dönüştürülmüş, plana aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarılmak suretiyle iskâna konu edilmiş, plana aykırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak villa bahçeleri oluşturulmuş, kıyı ve sahil şeritlerinde kaçak iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri, istinat duvarları yapılmış.

Son 1 yılda ülke genelinde 20 bin kaçak yapı tespit edildiğini ve bunun 3 bin 260’ının Muğla’da olduğunu belirten Bakan Kurum 20 Ağustos’ta yaptığı denetimlerde şunları söylemişti: “Doğal güzelliklerimizi bozacak yapıları yapanlara, yaptıranlara, müsaade edenlere cezai işlem yapılacak.”

4 proje daha mühürlendi

İMAR BARIŞI FIRSATÇILARI

BAKANLIK kaynaklarına göre lüks gayrimenkul projelerinin yanında, imar barışından faydalanmak için vatandaşlar ya da küçük ölçekli mütehahitler tarafından yapılan kaçak yapılar da tespit edildi. İmar barışı uygulamasından 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız yapıların faydalandığını hatırlatan yetkili, “Buna rağmen bu tarihten sonra yapılan yüzlerce yapı tespit ettik. Özellikle Marmaris ve Datça’da tespitler yapıldı, yapı kayıt belgeleri de iptal edildi. Bu kapsamda işlemler sürüyor” dedi. Bakanlık, inşaat projelerinin yanında atık su arıtma tesisleri ve balık çiftliklerinde de incelemeler yapıyor.

İŞTE MÜHÜRLENEN PROJELER

Bodrum ilçesi, Peksimet Mahallesi’nde inşaatı devam eden konut projesinde ruhsatsız inşa edilen ve usullere aykırı yapı kayıt belgesi düzenlenen 8 yapı mühürlendi.

Bodrum Gölköy’de 38 lüks villanın yer aldığı projede kıyı yapıları mühürlendi.

Gölköy’de 300 milyon lira yatırımla hayata geçen otel projesinde 4 iskele mühürlendi.

Gümüşlük Karakaya Mahallesi’ndeki markalı projede ahşap iskele mühürlendi.

20 Ağustos’ta ise Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy, Gümbet, Yalıçiftlik ve Göltürkbükü’nde yer alan 8 proje mühürlenmişti.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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