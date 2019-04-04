4 Nisan Perşembe günü altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Güncel verileri ile 4 Nisan Perşembe günü araştırılmaya başlanan altın fiyatları, sabah saatlerine artışla başladı. Geçtiğimiz günlerde 231 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, hafta sonuna doğru artış yönlü hareketine devam ediyor. Peki, günün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 4 Nisan altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları için 4 Nisan Perşembe gününe dair güncel fiyatlar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, hafta sonuna doğru altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Günün en son altın fiyatları sabahın ilk saatleri itibariyle birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte, ilk rakamlar;
Gram altın 232 lira alış, 234 lira satış,
Çeyrek altın 379 lira alış, 386 lira satış,
Yarım altın 758 lira alış, 773 lira satış,
Cumhuriyet altını 1560 lira alış, 1576 lira ile işlem görüyor.
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