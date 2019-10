4 milyon yatırımla 24 milyon ciro sağlandı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Şimdiye kadar PİLOT'tan 65 girişimci mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam ve 24 milyon TL ciro sağladı. PİLOT'tan mezun olan girişimlerden 17 tanesi yatırım alarak proje ve fikirlerini daha da geliştirme fırsatı yakaladı." ifadelerini kullandı.



Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl yedinci dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı.



Önal ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, mezun 9 girişim, projelerini ve iş modellerini katılımcılara sundu. Etkinliğin açılışında konuşan Önal, yeni fikirlerin desteklenmesi ve girişimlere fırsat verilmesinin Türkiye'nin geleceği ve sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Türkiye ve sektör için ekonomik fayda sağlayacak bir girişim topluluğu oluşturma ve Türkiye'yi teknoloji alanında güçlü konuma getirme hedefinde olduklarına işaret eden Önal, şunları kaydetti:



"Bundan 6 yıl önce PİLOT'u tam da bu bilinçle kurduk ve ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak hedefi ile yola çıktık. Biliyoruz ki aramızda kendi alanında fark yaratabilecek ve sektöre yenilik getirebilecek sayısız girişimci bulunuyor. Bu girişimcilerin çoğunun da maddi desteğe, bilgi birikimine veya deneyime ihtiyacı var. PİLOT'u tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde geliştirdik. Eğitimin içeriğinden, altyapı desteğine, gönüllü mentorlarımızla girişimler arasında kurduğumuz çok değerli köprüye kadar girişimleri büyütecek bir içerik sunmaya odaklandık. Ayrıca

PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Şu ana kadar tüm ekiplere Türk Telekom mentor ağından yararlanma

fırsatı ve fikirlerini geliştirmelerine destek olacak imkanlar sunduk. Dahası, PİLOT’un bu dönemine katılmaya hak kazanan 9 ekibin her birine nakit desteği de

sunuyoruz. Şimdiye kadar PİLOT'tan 65 girişimci mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam ve 24 milyon TL ciro sağladı. Yine, PİLOT'tan mezun olan girişimlerden 17 tanesi yatırım alarak proje ve fikirlerini daha da geliştirme fırsatı yakaladı. İnanıyorum ki bu dönem mezun olan

ekiplerimiz de Türk Telekom'dan aldıkları destek ile çok daha iyi yerlere gelecekler, ülkemiz için gurur kaynağı olacaklar."



Önal, girişimlere destek olmaktan duydukları gururun her dönem katlanarak arttığına dikkati çekerek, girişimcilik sektörüne verdikleri desteğin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini bildirdi.



GİRİŞİMLERİN PİLOT'A İLGİSİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR



Fırat Yaman Er ise "Gururla söyleyebilirim ki girişimlerin PİLOT'a ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl ki programımıza 800'ün üzerinde başvuru aldık. Toplamda ise 2013 yılından beri PİLOT'a 4 bine yakın girişim başvurdu, bu süreç zarfında 500'e yakın girişimle de yüz yüze görüşme gerçekleştirme fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.



Nakdi sermaye ve mentor desteğini bir arada sunan PİLOT'un, girişimlerin en çok ihtiyaç duyduğu bu iki hususta katkı sağlayarak erken aşama girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açtığını dile getiren Er, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Özellikle, program kapsamında sağladığımız mentorluk imkanı, programımızın en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor. PİLOT'un 7’nci döneminde ekiplerimize, programımızı yurt dışından destekleyen mentorlarımız da dahil, toplam 150 mentor gönüllü olarak bire bir destek verdi. Destek verdiğimiz

girişimlerin pek çoğuyla çeşitli ortaklıklar, projeler veya iş birlikleri yoluyla beraber çalışma imkanımız oluyor. Bu iş birlikleri sonucu ortaya çıkan ürün ve

servisleri kendi müşteri tabanımıza sunarak hem Türk Telekom'un hem de girişimlerin birlikte değer yaratacağı bir model kuruyoruz."



9 GİRİŞİM YATIRIMCILARLA BULUŞTU



Etkinlik çerçevesinde yapay zeka, blockchain, e-ticaret, personel yönetimi, robot yazılımlar gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştiren teknoloji odaklı girişimler AppNava, B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi, iş modellerini ve çözümlerini yaptıkları sunumlarla

anlatma fırsatı buldu.



Bu yıl PİLOT'u başarıyla tamamlayarak 125'er bin TL nakit desteği alan girişimciler, etkinlikte aynı zamanda yatırımcılarla da buluştu. Verilen bilgiye göre, başvuran girişimler iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendiriliyor, teknoloji girişimlerine odaklanılıyor.