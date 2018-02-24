4 milyon lira tasarruf sağladı

Atık faturalar ve e-fatura uygulamaları sayesinde toplam 1.67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesi önlendi. Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmalarıyla toplam 4 milyon TL’yi aşkın tasarruf elde ederken, son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile sağladığı toplam tasarruf değeri yaklaşık 60 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “2025’e kadar ‘Kadının Güçlendirilmesi’, ‘Enerji İnovasyonu’ ve ‘Gençlerin Becerileri ve İstihdamı’ olarak belirlediğimiz üç önemli küresel dönüşüm hedefi yer alıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”