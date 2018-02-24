Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>4 milyon lira tasarruf sağladı

4 milyon lira tasarruf sağladı

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

VODAFONE Türkiye, 7. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, şirket 2016/17 mali yılında 600 evin bir yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen 1.35 milyon kWh tasarruf elde etti.

Atık faturalar ve e-fatura uygulamaları sayesinde toplam 1.67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesi önlendi. Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmalarıyla toplam 4 milyon TL’yi aşkın tasarruf elde ederken, son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile sağladığı toplam tasarruf değeri yaklaşık 60 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “2025’e kadar ‘Kadının Güçlendirilmesi’, ‘Enerji İnovasyonu’ ve ‘Gençlerin Becerileri ve İstihdamı’ olarak belirlediğimiz üç önemli küresel dönüşüm hedefi yer alıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Etiketler: tasarruf , Vodafone , gazetehaberleri
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri