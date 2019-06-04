4 Haziran Salı günü altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, gün ortasında birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Anlık işleme göre güncellenen rakamların son halini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden en son altın fiyatları için araştırmalarına başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor? İşte, o detaylı fiyat bilgisi
Altın fiyatları 4 Haziran Salı günü birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bayramın birinci günü de işlem gören altın fiyatları, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İşte, altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 245 lira alış, 247 lira satış,
Çeyrek altın 400 lira alış, 409 lira satış,
Yarım altın 801 lira alış, 818 lira satış,
Cumhuriyet altını 1650 lira alış, 1666 lira ile işlem görüyor.
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