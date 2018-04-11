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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
11.04.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

4 fabrika için bugün süre doluyor

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4 fabrika için bugün süre doluyor

TÜRK-İş Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, 34 sendika başkanından oluşan Başkanlar Kurulunu 13 Nisan Cuma günü toplayıp, Ankara Şeker Fabrikası'da açıklama yapacak. Ergün Atalay, “Bu çıkmaz yol. Vazgeçin. Satana da yaramaz alana da...” dedi.

14 şeker fabrikasından dördünün özelleştirme ihalesi önceki gün tamamlandı. Bugün ise Erzincan, Erzurum, Ilgın ve Turhal fabrikaları için teklif verme süresi dolacak. Diğer 5 fabrika için son teklif günü 18 Nisan olurken, Türk-İş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs ve Şeker Fabrikaları özelleştirmesi için Cuma sabahı toplanacak. Başkan Ergün Atalay, “4 fabrikanın ihalesi tamamlandı, umudunuzu kestiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

HAYKIRACAĞIM

“Hiç umudumu kesmedim. Görevim şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini kamuoyu gündeminde tutmak. Bunun yanlış olduğunu söylemek. İki aydır partiler dolaşıyor, işçilerimiz de öyle. Biz de siyasilerle görüşüyoruz. Cuma günü de Başkanlar Kurulumuzla birlikte şeker fabrikaları özelleştirmesinin, yanlış bir yol, çıkmaz bir yol olduğunu bir kez daha haykıracağım. Gelin vazgeçin, bu iş alana da yar olmaz, diyeceğiz.”
Atalay, şeker mitingine çiftçi ve esnaf ile siyasi partileri davet edip etmeyecekleri sorusuna ise, “Özel bir davette bulunmayacağız ama kim gelmek isterse başımızın üstünde yeri var” karşılığını verdi.

BAHÇELİ RANDEVU VERMEDİ
Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise Cuma günü işçilerin otobüslerle Ankara’ya geleceğini belirtti. Sendikanın şeker fabrikalarının özelleştirmesi konusunda tüm siyasi partilerle bir araya geldiğini anlatan Gök, bir tek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu alamadıklarını açıkladı. Gök, Bahçeli’nin üç haftadır kendilerine randevu vermediğini söyledi.

BİR TEK ÜRETİCİ YOK ÇÜNKÜ...
Dört şeker fabrikasını alan isimler içinde bir tane şeker üreticisi bulunmadığına dikkat çeken Gök, “Adapazarı, Kütahya yok. Çünkü şeker üretiminin zor olduğunu biliyorlar. Bu herkesin yapabileceği bir alan değil. İhalelere girenler ise ağırlıklı olarak inşaat firmaları. Kazananlardan biri madenci, biri inşaat taşeronu. Apar topar, kimseye haber vermeden ihaleler yapılıyor, birileri gelip teklif bile vermeden salonda oturup, gidiyor. Sanki bir tiyatro oynanıyor. Senaryosu birileri tarafından yazılmış, oyuncular belirlenmiş bir tiyatro sahneye konulmuş gibi” dedi.

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