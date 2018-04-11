4 fabrika için bugün süre doluyor

14 şeker fabrikasından dördünün özelleştirme ihalesi önceki gün tamamlandı. Bugün ise Erzincan, Erzurum, Ilgın ve Turhal fabrikaları için teklif verme süresi dolacak. Diğer 5 fabrika için son teklif günü 18 Nisan olurken, Türk-İş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs ve Şeker Fabrikaları özelleştirmesi için Cuma sabahı toplanacak. Başkan Ergün Atalay, “4 fabrikanın ihalesi tamamlandı, umudunuzu kestiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

HAYKIRACAĞIM

“Hiç umudumu kesmedim. Görevim şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini kamuoyu gündeminde tutmak. Bunun yanlış olduğunu söylemek. İki aydır partiler dolaşıyor, işçilerimiz de öyle. Biz de siyasilerle görüşüyoruz. Cuma günü de Başkanlar Kurulumuzla birlikte şeker fabrikaları özelleştirmesinin, yanlış bir yol, çıkmaz bir yol olduğunu bir kez daha haykıracağım. Gelin vazgeçin, bu iş alana da yar olmaz, diyeceğiz.”

Atalay, şeker mitingine çiftçi ve esnaf ile siyasi partileri davet edip etmeyecekleri sorusuna ise, “Özel bir davette bulunmayacağız ama kim gelmek isterse başımızın üstünde yeri var” karşılığını verdi.

BAHÇELİ RANDEVU VERMEDİ

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise Cuma günü işçilerin otobüslerle Ankara’ya geleceğini belirtti. Sendikanın şeker fabrikalarının özelleştirmesi konusunda tüm siyasi partilerle bir araya geldiğini anlatan Gök, bir tek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu alamadıklarını açıkladı. Gök, Bahçeli’nin üç haftadır kendilerine randevu vermediğini söyledi.

BİR TEK ÜRETİCİ YOK ÇÜNKÜ...

Dört şeker fabrikasını alan isimler içinde bir tane şeker üreticisi bulunmadığına dikkat çeken Gök, “Adapazarı, Kütahya yok. Çünkü şeker üretiminin zor olduğunu biliyorlar. Bu herkesin yapabileceği bir alan değil. İhalelere girenler ise ağırlıklı olarak inşaat firmaları. Kazananlardan biri madenci, biri inşaat taşeronu. Apar topar, kimseye haber vermeden ihaleler yapılıyor, birileri gelip teklif bile vermeden salonda oturup, gidiyor. Sanki bir tiyatro oynanıyor. Senaryosu birileri tarafından yazılmış, oyuncular belirlenmiş bir tiyatro sahneye konulmuş gibi” dedi.