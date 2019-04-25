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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
4 dakikada buz gibi!

İçecekleri 7 gün 24 saat soğutmaya gerek var mı? İşte bu sorudan yola çıkan 3 Türk mühendis ‘Icywave’ adında bir cihaz geliştirdi. Cihaz buzdolaplarının saatler boyunca yapabildiği soğutma işlemini 4 dakikada gerçekleştiriyor. Böylelikle yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanıyor.

MARKETE gittiğimizde özellikle hemen içmek istediğimiz içecekleri buzdolaplarından seçmeye çalışırız. Dolaplardaki soğutma alanlarının kısıtlı olmasından dolayı çoğu zaman istediğimiz içeceği bulamayabiliyoruz. İşte o zaman eve gidip buzdolabına koyduğumuz içeceklerin soğumasını bekliyoruz. Kısacası günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir problem. Bu sorun için harekete geçen 3 Türk mühendis ‘Icywave’ adında bir cihaz geliştirdi. Kurdukları Inventia AŞ çatısı altında geliştirilen Icywave’in arkasında 4 yıllık bir Ar-Ge çalışması var. Icywave, buzdolaplarının saatler boyunca yapabildiği soğutma işlemini 4 dakika gerçekleştiriyor.

YÜZDE 40 TASARRUF

Fikrin, “İçecekleri 7 gün 24 saat soğutmaya gerek var mı?” sorusundan çıktığını anlatan Icywave İş Geliştirme Direktörü Cankut Bilir, “Piyasada hızlı ısıtıcı bulunuyordu. Fakat bu modeller hızlı soğutmuyordu. Icywave’in pazardaki soğutuculardan en büyük farkı hızlı bir şekilde maksimum düzeyde soğutma kabiliyetine sahip olması. Bu kabiliyet, zaman ve enerji tasarrufunu ön plana çıkarıyor ve böylece Icywave, sürdürülebilirlik açısından da dikkat çekiyor. Örneğin; plastik ve cam şişelerde soğutma süremiz 6 dakika iken metal kutulu içeceklerde bu süreyi 4 dakikaya kadar indirebiliyoruz. Bu sayede, içecekleri doğru derecede sunmayı da kolaylaştırmış oluyoruz. Sağladığı enerji tasarrufu ise yüzde 40’a kadar çıkıyor. İçecekler 4 ile 7 derece aralığında soğutulabilir ayrıca arzu edildiği takdirde içecek soğutma süresi uzatılıp, 2 dereceye kadar da içecekler soğutulabilir” dedi.

Icywave’in buzdolabının yerini alacak bir üründen ziyade, buzdolabına destek bir ürün olarak tanımladıklarını ifade eden Bilir, şunları söyledi: “Soğutma işlemini tamamen doğal yöntemlerle yapıyor. Ürünün haznesine su ekliyorsunuz ve bu su ile soğutma işlemini gerçekleştiriyor. İlk açılışta 30-45 dakikada hazır hale geliyor ve sonrasında art arda hızlı bir şekilde soğutma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Soğutma işlemini tamamladığı andan itibaren ise bekleme moduna geçerek enerji tüketimi de yapmıyor.”

İLGİ GÖRÜYOR

Ürünün oteller, tekne, karavan kullanıcıları, kafeler, restoranlar, içecek satış noktaları ve zincir marketler tarafından beğeni topladığını anlatan Bilir, “Özellikle bireysel kullanımda yat ve karavan sahipleri için, kurumsal tarafta ise içecek satışı yapan bayiler ve restoranlar için soğutma hızı, kapladığı alan ve sağladığı elektrik tasarrufu ile de tercih nedeni olduğunu söyleyebilirim. Icywave buzdolabının 3 saatte gerçekleştirebildiği soğutma işlemini çok kısa bir sürede gerçekleştirdiğinden, özellikle işletmeciler buzdolabını sadece depolama alanı olarak kullanabiliyorlar. Önümüzdeki sıcak yaz aylarını düşündüğümüzde ise hem enerji hem de zaman tasarrufu sağlaması açısından Icywave önemli bir fayda sağlıyor” diye konuştu.

 

3 FARKLI MODEL GELİŞTİRDİLER

FARKLI kapasitelere sahip RX, Mini RX ve M1 olmak üzere üç farklı model geliştirdiklerini aktaran Bilir, “Icywave, bireysel ve ticari soğutucuların en az 3 saatte, derin dondurucuların ise 1 saatte yapabildiği soğutmayı ortalama 5 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiriyor. En büyük model RX, 44 adet metal kutu içeceği 5 dakikada 6 dereceye kadar soğutabiliyor. Art arda soğutma yapabildiği için Icywave hızlı içecek soğutma konusunda oldukça verimli bir cihaz” diye konuştu.

 

5 ÜLKEDE TEST EDİLİYOR

GELİŞTİRDİKLERİ ürünün Türkiye pazarında önemli bir ilgi gördüğünü ifade eden Bilir, sözlerine şu şekilde devam etti: “CE Belgesi ile İngiltere, Maldivler, Belçika, İspanya ve İsviçre’ye test amaçlı ürün gönderimi yaptık. Nesnelerin interneti hakkında çalışmalar yapıp Icywave entegrasyonu sağladık. Dijital dönüşüm ile veri toplama, veri depolama ayrıca veri analizi ile müşterilerimizin enerji tasarruflarından, tedarik zincirlerine kadar birçok konuda daha verimli bir iş akışı oluşturmalarına yardımcı olabiliyoruz. Yakın zamanda ise uluslararası bir içecek şirketinin vasıtasıyla Azerbaycan ve Ortadoğu’ya ürün gönderimi yapacağız.”

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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