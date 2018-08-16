4 bölgede doluluk yüzde 100'e ulaştı! Gelmeyin uyarısı yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri4 bölgede doluluk yüzde 100'e ulaştı! Gelmeyin uyarısı yapıldı
GeriEkonomi 4 bölgede doluluk yüzde 100'e ulaştı! Gelmeyin uyarısı yapıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
16.08.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

4 bölgede doluluk yüzde 100'e ulaştı! Gelmeyin uyarısı yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kurban Bayramı tatilinde, Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi.

İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Kavala, "Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı'nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Şu anda bayram öncesinden bayram tatili sürecindeki rezervasyonlar yüzde 100'ler seviyesinde doluluk sağladı. O bakımdan bir sorun yok." diye konuştu.

"MUTLAKA ÖNCEDEN YERİNİZİ AYIRTIN"

Bodrum'a geleceklere çağrıda bulunan Kavala, "İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtmaları, Bodrum'a geldikten sonra rezervasyonsuz  sıkıntı çekmemeleri açısından önem arz ediyor. Yer bulabilirler mi? Olabilir ama şöyle, bu acentelerin kontenjanlarında boşluk olabilir. Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

"En önemlisi özellikle bayramlarda hepimizi çok üzen trafik olayına çok dikkat etmemiz lazım. Trafik kaidelerine uymamız lazım. Tatilimizi zehir etmememiz lazım. Gelip tatil yapıp, mutlu olarak evimize dönebilmemiz lazım. Bunun için de gelirken ve giderken trafik kaidelerine mutlaka riayet edelim. Hayatımızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım."

Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da yurt içinden ve dışından gelen misafirlerle Bodrum'da konaklama tesislerindeki doluluğun yüzde 100 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Bodrum'un bayramda dolu geçeceğini ifade eden Aslan, "Bodrum'da bayramdan turizmcilerimiz memnun. Bayram sonrası da bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Baktığınız zaman 15 Eylül'e kadar üst seviyede doluluk gözüküyor." dedi.

Erken rezervasyonlara da değinen Aslan, "Rezervasyonlarınızı erken yapın.' demiştik. Şu ana kadar yapan yaptı. Bodrum doluluğa ulaştı. Herkesin güzel ve sağlık, barış ve huzur içinde bir bayram geçireceğini umuyoruz. Bodrum esnafı ve buradaki insanlar gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaktır." görüşünü paylaştı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in hem iç hem de dış pazarda doluluk yaşadığını, Kurban Bayramı ile de dolu dolu bayram geçireceğini dile getirdi.

Yüksek sezonun yaşandığı aylarda olduklarına dikkati çeken Bülbüloğlu, "İç ve dış pazarda doluluklarımız üst seviyede. Dolu dolu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. İç pazarda talep artışı çok fazla. Güney Ege ve Akdeniz çok dolu ve turizmci açısından çok verimli bir bayram geçirecek." diye konuştu.

"MARMARİS'E REZERVASYONSUZ GELMEYİN"

Bülbüloğlu, otellerin doluluklarının zirvede olduğa işaret ederek, "Rezervasyon yaptırmadan mutlaka boşluk vardır diye gelen tatilcileri uyarmak istiyorum. Mutlaka rezervasyon yaptırın, otellerden de kontrol edin. Marmaris ve otelciler olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Tatilcilerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin de Marmaris'in bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceğini kaydetti.
Tatilcilere Marmaris'e rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyarıda bulunan Esin, şunları söyledi:

"Marmaris yüzde 100 dolu. Rezervasyonsuz gelirlerse hayal kırıklığı yaşayabilir, yer bulamayabilirler. Rezervasyon yapanlar otellerden teyit etsinler. Bayram süresince TÜRSAB olarak yetkili kurumlarla denetimlerimizi yapacağız. Denetimlere şimdiden başladık. Bayram boyunca da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tatillerini daha rahat, huzurlu ortamda geçirmeleri için çalışacağız."

"SAHTE REZERVASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM"

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da Fethiye'nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesiyle bayram tatilinde bölgeye gelenleri ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bölgede butik otellerden tatil köylerine her keseye uygun konaklama tesislerinin bulunduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:
"Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bölgede yoğunluk yaşanmaya başladı. Turistik tesislerin yüzde 90'ı tam kapasiteyle çalışıyor. Tatilcilere, rezervasyonlarını önceden yaptırarak bölgeye gelmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşların sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Bununla ilgili olarak TÜRSAB belgeli acentelerden rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Yapılan rezervasyonun da otelden teyit edilmesi sağlıklı olacaktır."

Uysal, rezervasyonlara göre bölgedeki yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini dile getirerek, bu dönemde tatile çıkamayanları bayramdan sonra bölgede tatil yapmaya çağırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Bakan Varank'tan ekonomiyle ilgili önemli mesajlar

4 bölgede doluluk yüzde 100'e ulaştı! Gelmeyin uyarısı yapıldı

O şarkının etkisiyle Türkiye'ye akın ettiler! Yüzde 91 arttı