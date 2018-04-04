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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/Ekonomi
04.04.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

4 bin uzman sahaya iniyor…

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4 bin uzman sahaya iniyor…

90 bin işyeri ziyaret edilecek. İşkur uzmanları 81 ile dağılıyor. İşgücü piyasasının ihtiyacı belirlenmesi için 2 Nisan-11 Mayıs arasında 81 ilde 90 bin işyeri ziyaret edilecek ve anket yapılacak.

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “İşgücü Piyasası Araştırması” kapsamında ülke genelinde yaklaşık 90 bin işyerinin ziyaret edilerek, piyasa ihtiyaçlarının belirleneceğini bildirdi.

Uzunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde “İşgücü Piyasası Araştırması”nın 81 ilde yaklaşık 90 bin işyerinde yürütüleceğini belirtti.

Araştırmayla işverenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmeyi amaçladıklarını aktaran Uzunkaya, elde edilen bilgilerle istihdam politikalarına yön vereceklerini vurguladı. Uzunkaya, araştırma süresince Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin iş ve meslek danışmanıyla sahaya ineceklerini bildirdi.

İşverenleri hem istihdam teşvikleri konusunda hem de İŞKUR’un yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendireceklerini ifade eden Uzunkaya, şunları kaydetti: “İş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra kamu istihdam kurumlarının asli görevleri arasında iş gücü piyasasını izlemek ve nabzını tutmak da yer alıyor.

Bu kapsamda İŞKUR olarak her yıl düzenli olarak iş gücü piyasası araştırması gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması’nı iş gücü piyasasını tüm yönleriyle ele alarak, piyasanın ihtiyacını ortaya koymak konusu üzerine inşa ettik. Çalışmamız, il düzeyinde ve sektörel tahmin verebilecek şekilde sonuçlar ortaya koyacak.”

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