4 bin ton yem çiftçiden gelecek

DOĞAN Holding iştiraklerinden olan Kelkit Besi, hem bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlamak hem de Türkiye’de et konusundaki ihtiyaca cevap verebilmek amacı ile besicilik alanında faaliyet gösterecek. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın doğduğu topraklar olan Kelkit’te 2002’den beri faaliyet gösteren ve Kelkit havzasında sürdürülebilir tarımsal bir model oluşturmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan şirket, bugüne kadar süt üreticisi olarak hizmet verdi. Doğan Organik, bölge halkının ekonomik gelişimlerini sürekli kılmak amacıyla bu yıl itibariyle, faaliyet konusunda değişikliğe giderek, süt üreticiliğinden sığır besiciliğine geçti. Üretime, Brezilya’dan 1495 baş erkek angus ırkı besi hayvanı ithal ederek başlayan Doğan Besi, 2018 yılında toplam 4 bin 900 baş hayvan yetiştiriciliği yapacak.

ÇİFTÇİLERLE TOPLANTI

Kelkit Besi, besicilik alanında büyük önem taşıyan kaliteli ve uygun yem konusunda bölgede eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kelkit çiftçileri ile bir araya geldi. Kelkit’te bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkan Yardımcısı Devrim Çakar, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahri Bayram, Gümüşhane Tarım İl Müdürü Edip Birşen, Kelkit İlçe Tarım Müdürü Bahadır Nasuhbeyoğlu, Doğan Besi İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi Adnan Sarıpınarlı, Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş. Murahhas Azası Tahir Ersoy ile çiftçiler katıldı.

Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş. Murahhas Azası Tahir Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmasında üreticilere Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın selamını iletti. Kelkit havzasında 2002’den bu yana süt üreticiliği konusunda faaliyet yürüttüklerini hatırlatan Ersoy, bu yıldan itibaren sığır besiciliği faaliyetine geçtiklerini açıkladı. Ersoy, “Bir Doğan Holding kuruluşu olarak bizler için Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla, çiftçimizin piyasa koşullarında en az sorun olan ürünü tercih etmesi yerine, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendi, hem de Kelkit’in ekonomisinde fayda yaratmasını istiyoruz. Hayvancılığın ülkemizdeki önemli sorunlarından biri olan yem konusunu kendi arsalarımızda üretim yaparak ve sözleşmeli üreticilerle çözmek konusunda kararlıyız. Hayvan sayısı dikkate alındığında sadece 2018 yılı içinde 7 bin ton zirai ürün ihtiyacımız var. Bunun bir kısmını kendi tarlalarımızdan karşılamayı 4 bin tonunu ise çiftçilerimizden almayı planlıyoruz. Bu kapsamda, sözleşmeli üreticilerimizin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek projeye destek vermek isteyen çiftçileri anlaşma yapmak üzere işletmeye davet etti.

‘DOĞAN ORGANİK’İN CİDDİ HİZMETLERİ VAR’

DOĞAN organik süt ürünleri ile Kelkit’in yıllarca organik tarım alanında tanıtımının yapıldığını belirten Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, şunları söyledi: “Bugün Kelkit organik tarımla anılıyorsa bunda Doğan Organik’in çok ciddi emekleri ve hizmetleri var. Şirket artık süt üretimini bırakarak besiciliğe geçiş yaptı. Aydın Bey’le yaptığımız görüşmelerle 5 bin olan sığır sayısının 10 binlere çıkmasını talep ettik. Aydın Doğan Bey’in Kelkitli olması dolayısıyla Kelkit ve Kelkitlilere olan özlemine şahit oldum. Burada sadece kâr gütme amacı değil kendi memleketi, vatandaşı ve köylüsüne hizmet etmenin gayreti içerisinde olduğunu gördük. Bu projede sadece holdingin değil vatandaşında kazanmasına yönelik bir proje olduğunu görüyorum. Bu nedenle teşekkür ediyorum. Aydın Bey’in özlemi ve hasreti çiftçilerimizin kazanmasıdır. Bu çiftliği kurma amacının da o olduğunu biliyoruz. Çok az sayıda çiftçimiz kaldı. Onlara sahip çıkmamız lazım. Yeni gelişen dünyada bu sistemler çok öne çıkılmaya başladı. Çiftçileri bu işin içine katarak ürettiklerinin pazarlama sıkıntısı olmadığını bilmekten çok daha rahat edeceklerdir.”

Doğan Besi İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi Adnan Sarıpınarlı, çiftçilere üretilmesi istenen ürünün ekimi, bakımı ve dikkat edilmesi gereken konulara dair bilgiler verdi.