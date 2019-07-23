4 bin kadınla 60 milyon tl
TÜRKİYE Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, ekonomik kalkınmada atılım yapmak isteyen ülkeler için kadın girişimcilerin desteklenmesinin kritik önem taşıdığını, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi McKinsey’nin gerçekleştirdiği araştırmanın da bunu destekleyen sonuçlara ulaştığına dikkat çekti.
McKinsey’in raporuna göre kadınların potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesinin 2025’e kadar dünya ekonomisine katkısı 28 trilyon dolar olacağını kaydeden Süel, “Bir başka araştırmaya göre, 10 yılda tüm dünyada 1 milyar kadın, işgücüne katılma potansiyeli taşıyor. TÜİK verilerine göre ise son 10 yılda önemli bir sıçrama gösterse de Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı hâlâ yüzde 33.6. Bu noktada, kadınların girişimciliğe özendirilmesini, kadın işgücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemli buluyoruz. Bu inançla 2005 yılında ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesini, 4 yıl önce hayata geçirdik. Bu proje ile 4 yılda yaklaşık 54 bin kadına ulaştık, 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yarattık” dedi.
1 MİLYONLUK SATIŞ
Proje kapsamında, başarılı girişimci kadınların desteklenmesi ve projede yer alan diğer kadınlara rol model olarak hikâyeleriyle ilham vermeleri hedefiyle her dönem sonunda Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması düzenlediklerini kaydeden Süel şu bilgileri verdi: “Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda Türkiye’nin dört bir yanından toplam 621 başvuruyla bugüne kadarki en yüksek başvuruya ulaşıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 37 bini aşkın kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimleri verilirken, projeyle ulaşılan toplam kadın sayısı yaklaşık 54 bin oldu. Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı yaklaşık 30 bine ulaşırken, uygulama üzerinden eğitimlerini tamamlayan kadın sayısı ise 10 bini geçti. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan dijital mağazada bugüne kadar 15 kategoride 52 bini aşkın ilan verildi, 1 milyon TL’nin üzerinde satış yapıldı. Projeyle son 4 yılda 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yaratıldı.”
41 MİLYON TL SOSYAL YATIRIM
TÜRKİYE Vodafone Vakfı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Hasan Süel Vakfın kurulduğu 2007 yılından bu yana 41 milyon TL sosyal yatırım gerçekleştirerek yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda bu yıl Balıkesir’den Berna Ertürk Polat 1., Yalova’dan Sevcan Engin 2., Denizli’den Gülpembe Yakın 3 olurken, Samsun’dan Sezin Moral ve Ordu’dan Pınar Güder Beşli Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Üründe İnovasyon Ödülü’nün sahibi ise İstanbul’dan Gülter Coşkun oldu.
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