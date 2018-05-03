'Dört ayda 6 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik'

Hazır giyim endüstrisinin tasarımın önemini ve gücünü fark eden sektörlerin başında geldiğini belirten İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gültepe, açıklamasının devamında “2017’nin ilk 4 ayında 5 milyar 404 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 5 milyar 988 milyon dolara yükseldi. Tasarım rüzgârını arkamıza alarak 4 ayda 6 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda yükseliş trendinin süreceğini ve 2018’i 19 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

TASARIM, EN ÖNEMLİ HALKA

Sektörün 60 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise, “Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu hedefin gerçekleşeceğinin en büyük kanıtı. Tasarım, katma değer zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor. Bugüne kadar sadece birinci olan arkadaşımıza yurt dışında eğitim desteği veriyorduk. Yeni dönemde yarışmaya katılım gösteren tüm tasarımcılarımızı yurt dışına göndereceğiz.” dedi.

Metin ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın halen 328 tasarım projesini desteklediğini, 42 firmaya da tasarım ofisi desteği verdiklerini de sözlerine ekledi.

REKABET ARTIK FİYATTA DEĞİL

Küresel arenada rekabetin fiyatla değil tasarım, inovasyon ve marka ile yapıldığını belirten TİM Başkanı Büyükekşi ise şunları söyledi: “Günümüzde küresel arenada rekabet fiyatla değil tasarım, inovasyon ve marka ile yapılıyor. Katma değerli üretime odaklanmak gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, “Hazır giyim ve diğer sektörlerde tasarım konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bu çalışmaların sonucunda inanıyorum ki İstanbul moda merkezi haline gelecek. Yeter ki meslek liselerine önem verelim, yeter ki moda akademilerinin sayısını arttıralım.”

Tasarımın gücüne güç katacak yetenekleri bulup çıkarmak amacıyla genç tasarımcıların gerçekleşen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu. Genç tasarımcıların yarıştığı finalde Ezgi Karayel birinci olurken Emre Pakel ikinci, Fatih Uğur ise üçüncü oldu. Birinciliği kazanan finalist 20 bin TL para ödülünün yanı sıra Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışında yüksek lisans eğitimi alma hakkını kazandı.