'Dört ayda 6 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
03.05.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

'Dört ayda 6 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik'

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'Dört ayda 6 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik'

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 26'ıncısı düzenlenen ‘Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’ töreninde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, katma değerli üretime odaklanmak gerektiğinin önemine vurgu yaptı. İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise, bu yılı ilk 4 ayında 6 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti.

Hazır giyim endüstrisinin tasarımın önemini ve gücünü fark eden sektörlerin başında geldiğini belirten İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gültepe, açıklamasının devamında “2017’nin ilk 4 ayında 5 milyar 404 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 5 milyar 988 milyon dolara yükseldi. Tasarım rüzgârını arkamıza alarak 4 ayda 6 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda yükseliş trendinin süreceğini ve 2018’i 19 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

TASARIM, EN ÖNEMLİ HALKA

Sektörün 60 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise, “Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu hedefin gerçekleşeceğinin en büyük kanıtı. Tasarım, katma değer zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor. Bugüne kadar sadece birinci olan arkadaşımıza yurt dışında eğitim desteği veriyorduk. Yeni dönemde yarışmaya katılım gösteren tüm tasarımcılarımızı yurt dışına göndereceğiz.” dedi.

Metin ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın halen 328 tasarım projesini desteklediğini, 42 firmaya da tasarım ofisi desteği verdiklerini de sözlerine ekledi.

REKABET ARTIK FİYATTA DEĞİL

Küresel arenada rekabetin fiyatla değil tasarım, inovasyon ve marka ile yapıldığını belirten TİM Başkanı Büyükekşi ise şunları söyledi: “Günümüzde küresel arenada rekabet fiyatla değil tasarım, inovasyon ve marka ile yapılıyor. Katma değerli üretime odaklanmak gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, “Hazır giyim ve diğer sektörlerde tasarım konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bu çalışmaların sonucunda inanıyorum ki İstanbul moda merkezi haline gelecek. Yeter ki meslek liselerine önem verelim, yeter ki moda akademilerinin sayısını arttıralım.”

Tasarımın gücüne güç katacak yetenekleri bulup çıkarmak amacıyla genç tasarımcıların gerçekleşen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu. Genç tasarımcıların yarıştığı finalde Ezgi Karayel birinci olurken Emre Pakel ikinci, Fatih Uğur ise üçüncü oldu. Birinciliği kazanan finalist 20 bin TL para ödülünün yanı sıra Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışında yüksek lisans eğitimi alma hakkını kazandı.

 

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