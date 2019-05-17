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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4 ayda 41 milyar liralık ÖTV geliri

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
4 ayda 41 milyar liralık ÖTV geliri

Özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri nisan ayında yüzde 16.1 gerilerken, yılın ilk dört ayında ise yüzde 7.8 düştü.

Yine yılın ilk dört ayında yurtiçi satışlar üzerinden tahsil edilen dahilde katma değer vergisi de yüzde 16.8 geriledi. Bu yıl 162.6 milyar liralık gelir beklenen ÖTV’den yılın ilk dört ayında 40.9 milyar liralık gelir elde edildi. Nisan ayında alkol üzerinden alınan ÖTV dışındaki diğer kalemlerde gerilemede yaşandı. Nisanda 879 milyon lira gelir elde edilen alkol üzerinden alınan ÖTV bu yıl nisanda 1 milyar lira oldu. Petrol ürünlerinden alınan ÖTV geçen yıl 5.5 milyardan bu yıl 5 milyar liraya, sigara üzerinden alınan ÖTV geçen yıl 3.7 milyardan 3.2 milyar liraya, motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV 2 milyar liradan 846 milyon liraya, dayanıklı tüketim ürünlerinden alınan ÖTV de 365 milyon liradan 299 milyon liraya geriledi. Alkol üzerinden alınan ÖTV nisanda yüzde 14.9 artan tek kalem oldu. Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV yüzde 8.7, sigara üzerinden alınan ÖTV yüzde 11.8 geriledi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV ise yüzde 57 ile en fazla gerileyen kalem oldu.

4 ayda 41 milyar liralık ÖTV geliri

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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