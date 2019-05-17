4 ayda 41 milyar liralık ÖTV geliri
Özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri nisan ayında yüzde 16.1 gerilerken, yılın ilk dört ayında ise yüzde 7.8 düştü.
Yine yılın ilk dört ayında yurtiçi satışlar üzerinden tahsil edilen dahilde katma değer vergisi de yüzde 16.8 geriledi. Bu yıl 162.6 milyar liralık gelir beklenen ÖTV’den yılın ilk dört ayında 40.9 milyar liralık gelir elde edildi. Nisan ayında alkol üzerinden alınan ÖTV dışındaki diğer kalemlerde gerilemede yaşandı. Nisanda 879 milyon lira gelir elde edilen alkol üzerinden alınan ÖTV bu yıl nisanda 1 milyar lira oldu. Petrol ürünlerinden alınan ÖTV geçen yıl 5.5 milyardan bu yıl 5 milyar liraya, sigara üzerinden alınan ÖTV geçen yıl 3.7 milyardan 3.2 milyar liraya, motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV 2 milyar liradan 846 milyon liraya, dayanıklı tüketim ürünlerinden alınan ÖTV de 365 milyon liradan 299 milyon liraya geriledi. Alkol üzerinden alınan ÖTV nisanda yüzde 14.9 artan tek kalem oldu. Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV yüzde 8.7, sigara üzerinden alınan ÖTV yüzde 11.8 geriledi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV ise yüzde 57 ile en fazla gerileyen kalem oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle