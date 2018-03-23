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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.03.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

4 araçtan biri "Kapıkule"den geçti

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4 araçtan biri "Kapıkule"den geçti

Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 12,5 milyonu giriş ve 12,2 milyonu çıkış olmak üzere 24,7 milyon yolcu geçiş yaptı.

Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 12,5 milyonu giriş ve 12,2 milyonu çıkış olmak üzere 24,7 milyon yolcu geçiş yaptı. En fazla yolcu geçişi 7,1 milyon ile Sarp Sınır Kapısı'ndan gerçekleşirken, kapılardan geçen 6,8 milyon araçtan 1,7 milyonu Kapıkule Sınır Kapısı'nı seçti.

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 30 kara, 8 demiryolu, 83 deniz ve 62 hava olmak üzere toplam 183 hudut kapısı bulunuyor. Kara hudut kapılarında 29, deniz hudut kapılarında 43, hava hudut kapılarında 13, demiryolu hudut kapılarında 5 gümrük müdürlüğü görev yaparken, serbest bölge ve iç gümrük idareleriyle 147 gümrük müdürlüğü faal olarak hizmet veriyor.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Çobanbey kara hudut kapıları faal kullanılırken, Akçakale, Nusaybin, Yayladağı kara hudut kapıları ile İslahiye demiryolu hudut kapısı, güvenlik koşulları nedeniyle kapalı durumda bulunuyor. Talep olması halinde Akçakale'den insani yardım malzemelerinin geçişine izin veriliyor. Yayladağı'ndan da izin kapsamında yolcu geçişi yapılabiliyor. Nusaybin Kara Hudut Kapısı ise iç gümrük olarak değerlendiriliyor.

Irak sınırındaki Habur ve Üzümlü gümrük kapıları hizmet vermeye devam ederken, İran'a geçişlerde Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları faal kullanılıyor.

Nahçıvan sınırında Dilucu, Gürcistan sınırında Aktaş, Sarp ve Türkgözü, Yunanistan sınırında Pazarkule ve İpsala gümrük müdürlükleri hizmet veriyor. Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarından da geçişler devam ediyor.

KAPILAR MODERNİZE EDİLİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kara hudut kapılarının modernizasyonuna yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Kapıkule Gümrük Kapısı'nın modern yolcu salonu yapım işi tamamlanarak 24 Kasım'da hizmete açıldı. Kapının, Tek Durak Sistemi'ne uygun olarak yeniden yapılandırılması ve inşası planlanan Veteriner Sınır Kontrol Noktası için proje çalışmaları devam ediyor.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Halkalı Gümrük İdaresi ile yenilenen Esendere Gümrük Kapısı'nın geçen yıl açılış törenleri yapıldı. Karkamış Gümrük Kapısı da tır yoğunluğunun azaltılması ve bölgenin güvenlik riskleri sebebiyle yeniden inşa edildi.

Kapıköy, Sarp ve Hamzabeyli gümrük kapılarının daha modern şartlarda hizmet vermeye başlaması için inşaat çalışmaları devam ediyor. Habur ve Gürbulak kapılarının modernizasyonuna yönelik proje çalışmaları tamamlanırken, İpsala, Pazarkule, Türkgözü ve Dereköy kapılarının modernizasyonu çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl itibarıyla kara hudut kapılarından 12 milyon 513 bini giriş ve 12 milyon 227 bini çıkış olmak üzere 24 milyon 740 bin yolcu geçiş yaptı. Kapılardan geçen araç sayısı da 3 milyon 408 bini giriş ve 3 milyon 415 bini çıkış olmak üzere 6 milyon 823 bin oldu. En fazla yolcu geçişi yapılan kapı 7 milyon 121 bin yolcuyla Sarp Sınır Kapısı olurken, yolcu geçişinde burayı 5 milyon 8 bin kişiyle Kapıkule takip etti. En çok araç geçişi ise 1 milyon 739 bin ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti. Yaklaşık 4 araçtan biri bu kapıyı kullanmış oldu. Kapıkule'yi 1 milyon 420 bin araç geçişiyle Habur Sınır Kapısı izledi.

 

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