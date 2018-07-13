4.7 milyar dolarlık ‘pudra’ cezası
AMERİKAN kozmetik devi Johnson & Johnson (J&J), vücut bakımında kullanılan ürünleri kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davada milyarlarca dolar ceza ödemeye mahkum edildi.
Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunan J&J 4.7 milyar dolar tutarında ceza ve tazminat ödeyecek.
Şirket, yumurtalık kanserine yakalanan 22 kadın tarafından mahkemeye verilmişti.
Davacılar J&J’nin ‘Baby Powder’ marka pudrasının hastalanmalarına neden olduğu iddiasıyla dava açmış ve Amerikan şirketini ürünlerinin yan etkilerini gizlemekle suçlamışlardı.
Magnezyum silikat içeren talk pudrasının kansere yol açtığı gerekçesiyle şirket hakkında binlerce dava açılmıştı.
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