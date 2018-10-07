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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı

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4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı

Yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinin abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı.

Yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinin abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 98,4 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 79 milyon 538 bin 960 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında 3G abone sayısı 8 milyon 635 bin 877'ye düşerken 4,5G abone sayısı 68 milyon 115 bin 199'a yükseldi. Böylece, yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 8'e katladı. 2G abone sayısı ise 2,8 milyona geriledi.

MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 59 MİLYON

Öte yandan yılın ilk yarısında M2M abone sayısı 4,9 milyona yükseldi. 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 59 milyon 102 bin 129 oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı 730 bin 744 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 715 bin 904 terabayt olarak gerçekleşti.

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