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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.04.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 11'e katladı

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4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 11'e katladı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 3G abone sayısı 6,6 milyona gerilerken, 4,5G'lilerin sayısı 71,3 milyona yükseldi. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G'lilerin 10,7 katına ulaştı.

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597’ye gerilerken, 4,5G'lilerin sayısı 71 milyon 348 bin 727'yi buldu. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G'lilerin sayısını 11'e katladı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652'ye ulaşmıştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G'den 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597'ye düşerken, 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727'ye çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 10,7 katına ulaştı. M2M abone sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 5,2 milyona ulaştı.

MOBİL İNTERNET KULLANIMI 865 BİN TERABAYTI BULDU

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 2018 sonunda 61 milyon 92 bin 863 olurken, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 41,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 864 bin 370 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı. 

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