4.5 milyon kişinin borcunu sileceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelir gelmez ‘Türkiye Dayanışma Fonu’ kuracaklarını belirterek, “30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız” dedi.
Akşener, dün eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile birlikte parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:
BÜTÇENİN YÜZDE 1’İ
“Bu durumda olan borçlulardan, işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını, sileceğiz. Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini, belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçlarınıysa faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Şehit ve gazi ailelerinin de bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Bu büyük sosyal hamleyle, 4.5 milyon vatandaşımızı borç yükünden, haciz memurundan, tahsilat şirketlerinin ve banka avukatlarının elinden kurtarıyoruz. Borç bittiğinde veya erken ödeme yapılması durumunda vatandaşlarımız yeniden bankalardan kredi alabilir duruma geleceklerdir. İşsiz kalıp ya da gücü yetmediği için borcunu ödeyememiş ve finansal kayıtları bozulmuş vatandaşlarımız, durumları düzeldiğinde, örneğin yeniden konut kredisi alabileceklerdir. Türkiye Dayanışma Fonu ile vatandaşlarımıza yeni bir başlangıç yapmaları için fırsat vereceğiz. Son kuruşuna kadar bunun maliyetini hesapladık. Bu borç silme ve azaltma fonunun, bir defalık olmak üzere 2018 bütçesine maliyeti yaklaşık 8 milyar TL olacak. Bu rakamdan, borcunu taksitle 10 yılda geri ödeyecek olan vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır. Bizim Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor.”
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