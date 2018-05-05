4.30 TL’den döndü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Şenay ZEREN
05.05.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

4.30 TL’den döndü

Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
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Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
4.30 TL’den döndü

MERKEZ Bankası’nın geçen haftaki faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye’ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş haftanın son işlem gününde de devam etti.

Önceki gün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem gören dolar/TL dün sabah güne 4.22 civarında başladı. Kur öğlen saatlerinde 4.2903 TL ile tarihi zirveye ulaşırken, daha sonra 4.2130 TL’ye kadar gerileyip günü 4.2465 TL’den kapattı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 5.1334 TL’ye kadar yükselirken, en düşük 5.0516 TL’yi gördü. Günü ise 5.0725 TL’den tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0.11 düşüşle 102 bin 794 puandan başlarken; haftanın son işlem gününü 301 puan azalışla 102 bin 599 puandan tamamladı.

7 HAZİRAN ÖNCESİ ADIM

Bankacılar beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası gözlerin yeniden Merkez Bankası’na çevrildiğini belirtirken piyasada 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden bir adım atılabileceği beklentileri oldukça kuvvetlendi. TL son dönemde S&P’nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Diğer taraftan tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde önceki gün yükseliş 40 baz puana ulaşmıştı. Dün de satış baskısı devam etti ve son iki işlem gününde yükseliş 90 baz puana ulaştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi önceki gün spot kapanışta yüzde 13.19, valörde son işlemde yüzde 13.23 seviyesindeydi. Dün ise spot işlemlerde en yüksek getiri yüzde 13.70 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün ise spot piyasada en yüksek işlem yüzde 15.28 seviyesinden gerçekleşti.

Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
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