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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
05.05.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

4.2 milyarlık revize

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4.2 milyarlık revize

Ankara merkezde Ego arazisi olarak bilinen alanda 4.2 milyarlık proje geliştiren Pasifik İnşaat inşaat alanını düşürdü. Şehre değer katmak için projeyi değiştirdiklerini söylen Fatih Erdoğan, “Yüzde 25 daha az inşaat yapıp bölgedeki yükselişe katkı sunmak istedik” dedi.

Ankara’nın şehir merkezindeki en büyük arazisi eski EGO Garajı’nın yerine yapılacak olan projede değişikliğe gidildi. Pasifik İnşaat’ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı 125 bin metrekare alanda 4.2 milyar hasılatlı bir proje yapılacak. Türkiye’de tek parselde yapılan en büyük karma proje olacak Merkez Ankara projesinde 17 blok yer alacak.

SATIŞLAR BAŞLAYACAK

2015 yılında ihaleyi kazandıklarını ve yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Şehrin merkezi hak ettiği değerde değil. Şimdi cazibesini kazanması için önemli projeler var. Tarihi evler yenileniyor. Atatürk Kültür Merkezi arsasına şehir parkı ve kültür merkezi yapılıyor. Yeni Adalet Sarayı ve şehir hastanesi yapılıyor. Yüksek hızlı tren garı çalışmaya başladı ve metro yatırımları var. Biz de bu hareketliliği görünce projeyi revize etme kararı aldık. Yüzde 25’lik bir feragat oldu. Yaklaşık 1 milyon 600 bin metrekare inşaat alanı 1 milyon 150 bine düştü. Bunun yarısı da otopark. Projedeki kapalı alışveriş merkezi iptal oldu, 700 metre alışveriş caddesi olacak. Projenin mimarisi de dünyaca ünlü KPF tarafından hazırlandı. Ayrıca bölgede trafik sorunu olmasın diye özel çalışmalar yaptık” dedi. Erdoğan projede 1300 ofis, 1400 konut ve 1 otel de yer alacağını ekledi. Satışlara ise birkaç ay içinde başlanılması planlanıyor.

7 MİLYARLIK İŞ HACMİ

Merkez Ankara projesi dışında Next Level Çayyolu ve Next Level Yıldız projelerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan 7 milyarlık iş hacmine sahip olduklarını dile getirdi. 429 konutluk Çayyolu projesinde 1 yıl sonra teslimlere başlayacaklarını belirten Erdoğan Yıldız projesi için de şunları söyledi: “Proje kentsel dönüşüm kapsamında. Hak sahipleri için 1600 konut yapacağız. Biz de 1800 konut inşa edip satacağız. Ruhsat alındı ve yakın zamanda inşaat başlar.”

 Arsa sahiplerinin devri sona eriyor

 İNŞAAT sektöründe en önemli sorunun yüksek arsa maliyeti olduğunu söyleyen Fatih Erdoğan, “ İstanbul’da arsa sahibi yüzde 60-70 diyor. Ankara’da yüzde 50 aşağısını söyleyen yok. Ama artık arsa sahiplerinin devri sona eriyor. İyi iş yapan firmalar öne çıkacak ve arsa sahipleri de makul oranlar önermek durumunda kalacak. 3 kriter var artık. İyi lokasyonda, iyi şirket ve iyi proje. Bunu başan her dönem her bölgede iş yapacak” diye konuştu.

4.2 milyarlık revize

Fatih Erdoğan

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