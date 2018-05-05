4.2 milyarlık revize

Ankara’nın şehir merkezindeki en büyük arazisi eski EGO Garajı’nın yerine yapılacak olan projede değişikliğe gidildi. Pasifik İnşaat’ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı 125 bin metrekare alanda 4.2 milyar hasılatlı bir proje yapılacak. Türkiye’de tek parselde yapılan en büyük karma proje olacak Merkez Ankara projesinde 17 blok yer alacak.

SATIŞLAR BAŞLAYACAK

2015 yılında ihaleyi kazandıklarını ve yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Şehrin merkezi hak ettiği değerde değil. Şimdi cazibesini kazanması için önemli projeler var. Tarihi evler yenileniyor. Atatürk Kültür Merkezi arsasına şehir parkı ve kültür merkezi yapılıyor. Yeni Adalet Sarayı ve şehir hastanesi yapılıyor. Yüksek hızlı tren garı çalışmaya başladı ve metro yatırımları var. Biz de bu hareketliliği görünce projeyi revize etme kararı aldık. Yüzde 25’lik bir feragat oldu. Yaklaşık 1 milyon 600 bin metrekare inşaat alanı 1 milyon 150 bine düştü. Bunun yarısı da otopark. Projedeki kapalı alışveriş merkezi iptal oldu, 700 metre alışveriş caddesi olacak. Projenin mimarisi de dünyaca ünlü KPF tarafından hazırlandı. Ayrıca bölgede trafik sorunu olmasın diye özel çalışmalar yaptık” dedi. Erdoğan projede 1300 ofis, 1400 konut ve 1 otel de yer alacağını ekledi. Satışlara ise birkaç ay içinde başlanılması planlanıyor.

7 MİLYARLIK İŞ HACMİ

Merkez Ankara projesi dışında Next Level Çayyolu ve Next Level Yıldız projelerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan 7 milyarlık iş hacmine sahip olduklarını dile getirdi. 429 konutluk Çayyolu projesinde 1 yıl sonra teslimlere başlayacaklarını belirten Erdoğan Yıldız projesi için de şunları söyledi: “Proje kentsel dönüşüm kapsamında. Hak sahipleri için 1600 konut yapacağız. Biz de 1800 konut inşa edip satacağız. Ruhsat alındı ve yakın zamanda inşaat başlar.”

Arsa sahiplerinin devri sona eriyor

İNŞAAT sektöründe en önemli sorunun yüksek arsa maliyeti olduğunu söyleyen Fatih Erdoğan, “ İstanbul’da arsa sahibi yüzde 60-70 diyor. Ankara’da yüzde 50 aşağısını söyleyen yok. Ama artık arsa sahiplerinin devri sona eriyor. İyi iş yapan firmalar öne çıkacak ve arsa sahipleri de makul oranlar önermek durumunda kalacak. 3 kriter var artık. İyi lokasyonda, iyi şirket ve iyi proje. Bunu başan her dönem her bölgede iş yapacak” diye konuştu.

Fatih Erdoğan