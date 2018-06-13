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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.06.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

3’üncü nükleer santral Trakya’ya

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3’üncü nükleer santral Trakya’ya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK ekranlarında soruları yanıtladı. Hande Fırat moderatörlüğündeki programda Demirören Medya Grup Başkanı, CNN Türk- Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Bakan Albayrak'a sorular yöneltti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak özellikle Trakya Bölgesi’nde elektrik tüketiminin yüksek olduğunu belirterek 3’üncü nükleer santralın büyük ihtimalle bu bölgeye yapılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

3’üncü nükleer santral Trakya’ya

TANAP töreninde devlet adamlarının da katılımıyla tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylemimizin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri. Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan-kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiyesiz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil.  İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz’e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kastediyorduk.

HER İLE DOĞALGAZ

- Bizim enerji portföyümüzde Azerbaycan’dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyle 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100’e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak.

3’üncü nükleer santral Trakya’ya

- Madenciliğin sondaj altyapısı konusunda çok yoğun seferberlik başlattık. Hem MTA hem özel sektörle yoğun bir çalışma başlattık. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu’nu kurduk ve önemsiyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında.

- Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer.

Berat Albayrak'tan önemli açıklamalarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk ekranlarında soruları yanıtlıyor. Hande Fırat moderatörlüğündeki programda Demirören Medya Grup Başkanı, CNN Türk- Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Posta Gazetesi̇ Ankara Temsi̇lci̇si̇ Hakan Çeli̇k, Bakan Albayrak'a sorular yöneltiyor.
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NÜKLEER ENERJİ

- 2023’te Akkuyu’nun ilk etabı devreye girecek. Üçüncünün yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.”

‘SEÇİM İLK TURDA NETİCELENİR’

3’üncü nükleer santral Trakya’ya

24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin bir soruyu da Bakan Albayrak şöyle yanıtladı: “Benim özellikle son 3 seçim öncesinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı olarak itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek. Parlamento seçiminde de AK Parti bence hem oy hem de vekil sayısı olarak çoğunluğu sağlayacak. Tabii burada halkı dinlemek çok önemli. Biz zaten uzun yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Sahada biz varız. Diğerleri laf yetiştiriyor, sahada yoklar.”

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