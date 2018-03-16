3D konut hamlesi

GAYRİMENKUL sektörünün genç yeteneği Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, ezber bozacak atılımlara hazırlanıyor. Çıtayı ‘küresel marka’ olmaya koyan Timur 3D yazıcılarla bulunduğu yerde ev yapmaya, yine 3D yazıcılarla dışarıda yapı elemanları üretip montajla birleştirilen evler yapmaya hazırlanıyor.

AR-GE EKİBİ KURDU

Global oyuncu olarak Avrupa’da da sesini duyurmaya çalışan ve Galatasaray’dan sonra Barcelona’nın da sponsorları arasında yer alan Nef teknolojik gelişmeleri odağına alarak sektörde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Nef’in davetlisi olarak gittiğimiz Barcelona’da bir basın toplantısı düzenleyen Erden Timur, “İçinde bulunduğumuz sektör uluslararası alanda teknolojik açılımlarla çok fazla ilgilenen bir sektör değil. Konut ve inşaat dediğinizde yaklaşık 120 yılı aşkın süredir yapım metodu çok fazla değişmemiş. Biz 3 yıl önce kendi içimizde bir AR-GE ekibi oluşturduk. Dünyada artık teknolojinin girmediği bir alan yok. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik. Önümüzdeki aylarda AR-GE çalışmalarını tamamladığımız ve yakında başlatacağımız işlerden birisi de 3D yazıcı ile ev yapmak. Şu anda Hollandalı bir firmayla görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. İlk 3D yazıcı ile evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız. Dünyanın en büyük yolcu gemisi Freedon of the Seas gibi. Koskoca gemi, dışarıda yapılan kamaraların salonların gelip birleştirilmesi ile ortaya çıkıyor. Bu denizde yapılabiliyorsa karada niye yapılmasın” diye konuştu.

3D İLE ÇOK KAT

3D yazıcılarla yapı elemanları da oluşturacaklarını açıklayan Timur, bunun ilk örneğini yılın ikinci çeyreğinde öğrenci yurtlarının tavanlarının yapımında hayata geçireceklerini belirtti. 3D yazıcı ile üretimin nasıl yapılacağı konusunda Erden Timur şunları söyledi: “3D yazıcı makinası evin yapılacağı yerde ilk yapıyı yapıyor, bulunduğu yerde yapıyı üretiyoruz. Makine kendisi üretiyor el ile müdahale yok. Malzeme olarak 3D yazıcıya ne malzeme koyuyorsanız ondan üretiliyor. Akışkan değil ama çok da sert bir malzeme olmaması gerekiyor. Konut cephesi ve zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz. Burada şu ana kadar çözülmemiş olan şey çok katlı olarak üretim yapmak.”

MERCEDES VE TESLA İLE EV PİLİ YAPACAK

UCUZKEN enerji depolayıp pahalı olduğu dönemlerde kullanılmasına yönelik çalışma yaptıklarını da belirten Erden Timur, “Tesla’nın Powerwall’u ve Mercedes’in ev pili sistemlerini mercek altına aldık. Tesla sistemini uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca Mercedes ile görüşmelerimizde de belli bir noktaya geldik. Daire bazında elektriğin olmadığı dışsal elektriğin eve girmediği yerde onlar mantıklı. Bu da ilerisi için aslında hayat değiştirecek bir sistem olarak öne çıkıyor” dedi.

DEPREMİ 1.5 DAKİKA ÖNCE UYARACAK

TÜRKİYE için en önemli konulardan birinin deprem olduğunu belirten Erden Timur, Nef projelerine erken uyarı sistemi kuracaklarını söyledi. Bu konuda çok deneyimli Tayvanlı bir firma ile görüştüklerini belirten Erden Timur, “Sistem depremden yaklaşık 1.5 dakikaya kadar önce uyarı verebiliyor” diye konuştu.

BİNALARIN CEPHESİ ELEKTRİK ÜRETECEK

ERDEN Timur 3D hamlesi dışında yenilenebilir enerji alanında da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Timur, “Artık enerji üreten unsurlar, yapı elemanları şekline dönüştü. Cephe elemanı gibi dekoratif bir alan aynı zamanda güneş paneli haline geldi. Bununla ilgili de İspanyol bir firma ile görüşmelere başladık. Son aşamaya geldik. Hatta Basın Ekspres’teki yaptığımız projede bunun ilk uygulamasını yapıyoruz. Binanın ortak alan enerjisi ihtiyacının yüzde 20’si bu şekilde karşılanacak” dedi.