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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

39 ilde mini YEKA güneş santralleri kurulacak

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39 ilde mini YEKA güneş santralleri kurulacak

GENSED Başkanı Halil Demirdağ "Mini YEKA ihalelerine yönelik ilanların aralık ayının ilk haftasında yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin aralık ayının ilk haftası ilan edileceğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10'ar megavatlık kapasitelerle 100 proje belirledi. Türkiye'nin doğusundan batısına 39 şehrine mini YEKA kapsamında güneş santralleri kurulacak." dedi.

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1000 megavat kapasiteli güneş enerjisi mini YEKA ihalelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017'de gerçekleştirilen YEKA güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinin kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent teklifle kazanıldığını anımsatan Demirdağ, yeni ihalede tavan fiyatın kilovatsaat başına 6,50 dolar/cent seviyesinin altında olmasını beklediklerini söyledi.
Demirdağ, dünyada ve Türkiye'deki güneş enerjisi sektörüne yönelik teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi, yaygınlaşması ve yerlilik oranının artmasıyla üretim maliyetlerinin ucuzlamasının ihalelerde tavan fiyatların düşmesinde etkili olacağını anlattı.

Türkiye'deki güneş enerjisi kurulu gücünün geçen ay sonu itibarıyla 5 bin 592 megavata ulaştığına işaret eden Demirdağ, şöyle devam etti:
"Türkiye'deki güneş enerjisi sektörü büyümesinin 5 yıllık mazisi var.

Bu kadar kısa sürede yerli üretimimizi artırdık. Sektörün mühendisliği ve know-how alanında geliştik. Sektöre ait ürünleri titizlikle üretebiliyoruz. Hatta yatırımcı olarak yurt dışında da güneş santrali kurabiliyoruz. Gelinen nokta oldukça başarılı. Açılan YEKA ihaleleri de sektöre taze kan getirdi. Mini YEKA ihalelerine yönelik ilanların aralık ayının ilk haftasında yapılmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10'ar megavatlık kapasitelerle 100 proje belirledi. Türkiye'nin doğusundan batısına 39 şehrine mini YEKA kapsamında güneş santralleri kurulacak. Sektör olarak taleplerimizi ilettik, bazı sektör temsilcileri 10 megavatın 5'e düşürülmesini talep ediyor. Kısa süre içinde detaylar duyurulacak."

GES'TE YERLİLİK YÜZDE 80'E ULAŞTI

Demirdağ, Türkiye'deki panellerde 5 ana malzeme olan ön cam, arka kaplama, elektrik kutusu ve içindeki enkapsülant malzemesi eva ile çerçeve ana malzemesinin yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'de üretildiğini aktardı.

Sektörün gün geçtikte geliştiğine dikkati çeken Demirdağ, "Güneş enerjisi santral sistemlerinin mühendisliği tamamen yerli, ekipmanları da yüzde 80 yerlilikle üretilebilir. Türk sanayicisi YEKA projelerinde gereken ekipmanları üretebilecek düzeyde. Sadece hücreyi üretemiyoruz, ancak onu da zamanla başarabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Demirdağ, güneş enerjisinin yatırım ve çalışma anlamında uygun bir sektör olduğunu belirterek, "Türk firmalarının tek başına 1 milyar dolarlık projelere girmesi kolay değil. Bu tür projelere katılan sayısı 5-10 ile sınırlı kalıyor, ancak 100 milyon dolarlık projelere 50-100 şirket, 10 milyon dolarlık projelere ise çok daha fazla şirket ilgi gösterebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yavaş büyüdüğünü dile getiren Demirdağ, 5 yıl önce 1 megavatı bulmayan kurulu güneş gücünün, bugün ulaştığı seviyenin gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

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