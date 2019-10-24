383 milyon liralık otel yarı fiyatına icradan satılıyor
Antalya'da bulunan Kervansaray Lara Otel icradan satışa çıktı. Otelin muhammen bedeli 383 milyon lira olurken ihale başlangıç bedeli ise 191 milyon lira olarak belirlendi.
Antalya’da faaliyet gösteren 383 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Kervansaray Lara Otel icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.
İhale şartnamesine göre, Antalya Muratpaşa’nın Lara mevkiinde bulunan Bursa Otelcilik Turizm ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait olan 383 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Kervansaray Lara Otel’in üst kullanım hakkı, yarı fiyatı olan 191 milyon TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.
Taşınmaz 2006 yılında borçlu şirkete 49 yıllığına tahsis edilmiş olup, 13 yıl tahsis yılı geçmiş ve daha 36 yıl tahsisli kullanma hakkı olduğu öğrenildi. 6 Aralık 2019 tarihinde saat 14.10’da satışa çıkacak olan otel turizm bölgesindeki önemli konumu ile de dikkat çekiyor.
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